Pretenca/ 5 vite më parë qëlluan Johan Muçllarin në hotel/ 25 vite burg për ‘Koron’, 15 për Anterio Kaloshin

KORÇË- Prokuroria e Korçës, ka dhënë pretencën për 7 të pandehurit e dosjes penale Nr.252, që bën fjalë për ngjarjen e rëndë të goditjes me armë drejt hotel “Voloreka” në Pogradec, duke rrezikuar seriozisht jetën e dhjetëra pushuesve që ndodheshin mbrëmjen e 1 Gushtit 2020 në Hotel si dhe jetën e vetë Johan Muçllarit, djalit të pronarit të hotelit.
Ngjarja që tronditi Pogradecin në kulmin e sezonit turistik, është drejt fundit gjyqësor dhe pritet që pas dhënies së konkluzjoneve të avokatëve mbrojtës të të pandehurve, gjykata të shprehet me vendim për fajësinë apo pafajësinë e personave të proceduar.
Gazetari Elton Qyno ka mësuar se të pandehur për këtë çështja janë marë Meardi Berberi i njohur në Pogradec me nofkën “Koro” i cili akuzohet nga prokuroria e rrethit për 5 vepra të rënda duke filluar nga “Vrasje në rrethana cilësuese të mbetur në tentativë” e deri tek “Shkatërimi i pronës”.
Ndërsa lista e personave që janë vënë nën akuzë nga prokuroria vijon me Anterio Kaloshin, i dënuar me burgim të përjetshëm dhe që njihet si krahu i djathtë i Laert Haxhiut.
Të pandehur në këtë dosje janë dhe Ilir Meçolli dhe Mariglen Topozi një personazh me CV të gjerë në kartotekën e policisë së Korçës.
Më konkretisht prokuroria e Korçës, gjatë leximit të pretencën kërkoi deklarimin fajtor dhe dënimin me 25 vite burgim të Meardi Berberit alias “Koro” për 5 akuza të ndryshme si “Vrasje në rrethana cilësuese mbetur në tentativë” “Mbajtje pa lejë e armëve dhe municioneve”, “Mbajtja pa lejë e armëve të ftohta” dhe “Shkatërim i pronës me mjete të tjera”.
Ndërkohë prokuroria ka kërkuar 15 vite burgim për Anterio Kaloshin, i cili akuzohet për 4 vepra penale. Për Elvir Haxhia, është kërkuar 24 vite burgim, i cili akuzohet për 3 vepra penale.
22 vite burgim u kërkua për Ilir Meçollin, 3 vite burgim për Ardian Xhutin, 3 vite burgim për Mariglen Topuzin dhe 9 vite burgim për Ervin Kalanë.
Sipas dosjes hetimore në datë 1 Gusht 2020, rreth orës 02:00, në vendin e quajtur "Hotel Voloreka", kanë shkuar dy persona me motorr, të cilët kanë tentuar të gjuajnë në drejtim të shtetasit Johan Muaçllari dhe shokëve të tij, ku këta të fundit kanë qenë të ulur në një tavolinë jashtë lokalit.
Gjithashtu, ka rezultuar e provuar se në 8 Gusht 2020, rreth orës 04:40 në vendin e quajtur “Drilon”, pranë Hotel “Voloreka” ka pasur të shtëna me armë, ku në vendngjarje ka pasur mjete të dëmtuara me armë zjarri dhe gjithashtu është qëlluar me armë zjarri edhe në drejtim të Hotel “Voloreka”, konkretisht në pjesën përballë rrugës, ku në katin e IV të godinës është vënë re se është qëlluar në drejtim të njërës prej dhomave, ku rezulton se në këtë ambient qendronte shtetasi Johan Muçllari.
Pretenca e prokurorisë
Meardi Berberi 25 vite burgim për 5 vepra penale Elvir Haxhia 24 vite burgim për 3 vepra penale Ilir Meçolli 22 vite burgim për 2 vepra penale Ardian Xhuti 3 vite burgim për 1 vepër penale Mariglen Topuzi 3 vite burgim për 1 vepër penale Anterio Kaloshi 15 vite burgim për 4 vepra penale Ervin Kalaja 9 vite burgim për 4 vepra penale
