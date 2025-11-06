‘Kam qejf të shkoj me ty’! Ngacmoi pacienten, arrestohet mjeku në Tiranë!

Një mjek është arrestuar nga policia në Tiranë, pasi akuzohet për ngacmim seksual.
Mjeku Sinan.M, u denoncua nga emisioni investigativ ‘Stop’, teksa ka ngacmuar seksualisht një paciente e cila kishte shkuar për një vizitë mjekësore.
Pas vizitës, mjeku kërkon që të krijojë raporte personale me pacienten e më pas ka kaluar në prekje fizike e deri tek propozime seksiste.
“Specialistët për Hetimin e Krimeve Ekonomiko-Financiare arrestuan shtetasin S. M., 56 vjeç, me profesion mjek, pasi shfaqet në pamje të transmetuara në emisionin investigativ “Stop”, duke ngacmuar seksualisht, një shtetase.”, thuhet në njoftimin e policisë.
Materialet procedurale iu referuan Prokurorisë së Tiranës, për veprime të mëtejshme.
