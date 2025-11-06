Zbardhen detajet nga vrasja e dyfishtë në Kosovë, dhëndri u mori jetën dy vëllezërve teksa shkoi të marrë gruan e tij

Janë zbardhur detaje të reja nga ngjarja e rëndë që tronditi sot fshatin Gullubovc të Malishevës, ku dy vëllezër, Driton dhe Naim Morina, humbën jetën pas një konflikti me armë zjarri.
Sipas të dhënave zyrtare nga Policia e Kosovës, ngjarja ndodhi rreth orës 11:30, kur Astrit Isufi, dhëndër i viktimave dhe banues në Sankovc të Drenasit, shkoi në shtëpinë e tyre për të marrë bashkëshorten e vet.
Fillimisht ai u largua, por pas pak minutash është kthyer dhe ka qëlluar me armë zjarri drejt dy vëllezërve që ndodheshin para derës së shtëpisë.
Nga të shtënat, njëri prej tyre ka ndërruar jetë menjëherë në vendngjarje, ndërsa tjetri ka humbur jetën gjatë transportimit për në emergjencën e Kijevës. Viktimat janë vëllezërit Driton dhe Naim Morina, të moshave rreth 32 dhe 45 vjeç.
Të dy u qëlluan për vdekje para derës së shtëpisë së tyre, në kohën kur familja është ende në ditë zie për vdekjen e babait, i cili ishte ndarë nga jeta para pak ditësh.
Drejtori rajonal i policisë në Gjakovë, Lumni Graishta, konfirmoi se i dyshuari është në kërkim dhe se njësitë hetimore po punojnë për zbardhjen e plotë të rastit. “Viktimat janë banorë të fshatit Gullubovc, ndërsa i dyshuari është dhëndër i tyre nga Drenasi. Hetimet janë në zhvillim dhe po punohet për ndriçimin e motiveve,” – deklaroi Graishta.
Burime të hetimit bëjnë të ditur se ngjarja mund të ketë pasur prapavijë familjare. Konflikte të mëhershme mes familjes së autorit të dyshuar dhe viktimave dyshohet të kenë krijuar tensione që kulmuan sot me tragjedinë.
Policia dhe prokuroria ndodhen në vendin e ngjarjes, ndërsa trupa e viktimave është dërguar për ekzaminim. Rasti është cilësuar si “vrasje e rëndë me rrethana familjare”, një ndër më të rëndat e ndodhura kohët e fundit në Malishevë. Rrethanat e ngjarjes
Sipas hetimeve paraprake, i dyshuari kishte shkuar sot në shtëpinë e viktimave për të marrë bashkëshorten e tij. Pasi ishte larguar disa metra nga banesa, ai është kthyer sërish dhe ka hapur zjarr ndaj dy vëllezërve që ndodheshin para derës së shtëpisë. Si pasojë e të shtënave me armë zjarri, njëri prej tyre ka humbur jetën në vend, ndërsa tjetri ka ndërruar jetë gjatë transportimit për në spital.
Dyshohet se përplasjet mes palëve kanë pasur një histori të mëhershme. Burime të hetimit bëjnë të ditur se edhe vëllai i autorit të dyshuar kishte pasur konflikte të mëparshme me viktimat, çka mund të ketë ndikuar në përshkallëzimin e tensioneve që përfunduan me tragjedinë e sotme. /noa.al
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd