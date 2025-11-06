Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Tragjike në Tiranë: 21-vjeçari humb jetën gjatë punës në fabrikë
Transmetuar më 06-11-2025, 12:49

6 Nëntor 2025

Një ngjarje e rëndë është shënuar mëngjesin e sotëm në një fabrikë në zonën e Bathores, Tiranë. Sipas burimeve zyrtare, një i ri 21-vjeçar, me inicialet J.B., ka humbur ndjenjat gjatë punës dhe më pas ka ndërruar jetë në spital.

Policia njofton se dyshohet për shkaqe natyrale, ndërsa nën drejtimin e Prokurorisë së Tiranës po kryhen hetime për sqarimin e plotë të rrethanave të ngjarjes.

“Në drejtimin e Prokurorisë po kryhen hetime për të dokumentuar me prova ligjore rrethanat e rastit. Materialet procedurale i janë referuar Prokurorisë për veprime të mëtejshme”, thuhet në njoftimin e Policisë së Shtetit.

Ngjarja ka tronditur kolegët e të riut dhe banorët e zonës, ndërsa pritet që ekspertiza mjeko-ligjore të përcaktojë shkakun e saktë të vdekjes.

Njoftimi i Policisë:

Më datë 06.11.2025, rreth orës 06:30, dyshohet se gjatë punës në një fabrikë në Bathore, ka humbur ndienjat, shtetasi J. B., 21 vjeç, i cili më pas ka humbur jetën, në spital, dyshohet prej shkaqeve natyrale. Në drejtimin e Prokurorisë, po kryhen hetime për të sqaruar dhe dokumentuar me prova ligjore, rrethanat e rastit. Materialet procedurale iu referuan Prokurorisë së Tiranës, për veprime të mëtejshme.

