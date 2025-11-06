Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
‘Ka vetëm dy gjini: mashkull, femër’! Projektligji për barazinë gjinore, qytetarët protestë para Kuvendit (FOTO+VIDEO)
Transmetuar më 06-11-2025, 11:04

Me pankarta në duar ‘Jo gjinorizimit të fëmijëve’, ‘Ka vetëm dy gjini’, mashkull femër’ dhjetëra protestues janë mbledhur para Kuvendit për të kundërshtuar projektligjin për barazinë gjinore

Koalicioni Pro familjes dhe jetës pretendojnë se projektligji është kundër traditës shqiptare, ndryshimit me dhunë të nocioneve burrë-grua.

Sipas protestuesve edhe pse janë miratuar edhe ndryshuar disa përkufizime ne nenin 4, ku tregon qartë që gjinia është burrë – grua, nuk është reflektuar te nenet e tjera.

Ata thonë gjithashtu se togfjalëshi si "gjinia gjithpërfshirës" është reflektuar në nenet e tjera, (konkretisht Neni 10).

