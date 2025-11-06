Kureshtja si Kodi i Ri Krijues

Në peizazhin gjithnjë në zhvillim të kreativitetit bashkëkohor, kureshtja po shfaqet si forca përcaktuese, dhe Sensorium Worlds, bashkëpunimi mes IQOS Curious X dhe Seletti, i dha kësaj ideje një formë të prekshme.
Në vend që të paraqiste vepra statike, ekspozita propozoi vetë kureshtjen si një proces të gjallë. Në Pirelli HangarBicocca, pesë botë imersive eksploruan se si emocioni, dizajni dhe perceptimi ndërthuren.
Nga sipërfaqet dixhitale që ndriçonin si pasqyrime, te strukturat taktile që reagonin ndaj prekjes, përvoja ftonte pjesëmarrësit të pyesnin: si e jetojmë realitetin?
Lojëria e Seletti-t u takua me filozofinë inovative të IQOS, duke krijuar një gjuhë estetike që ishte njëkohësisht futuriste dhe thellësisht njerëzore.
Dialogu mes markës dhe artistit ndjehej natyrshëm, jo komercial, por kulturor. Ai tregoi se kureshtja, kur kultivohet, bëhet një formë inteligjence: ajo që nuk kërkon kontroll, por kuptim.
Sensorium Worlds rezonoi si një reflektim mbi jetën moderne: në një kohë të mbingarkuar me informacion, çfarë ndodh kur ndalemi për t’u habitur sërish? Milano u bë një enë për këtë reflektim, u kthye në një kujtesë se vetëdija mund të jetë formë arti.
Duke festuar kureshtjen, IQOS Curious X dhe Seletti rikujtuan se dizajni dhe emocioni nuk janë disiplina të ndara, por dy shprehje të së njëjtës ndjesi: dëshirës për të eksploruar, për të krijuar dhe për t’u lidhur.
