Horoskopi i Paolo Fox për sot, e enjte 6 nëntor 2025: të gjitha shenjat

Lexo horoskopin e ditës nga Paolo Fox për të zbuluar çfarë të rezervojnë yjet: parashikimet e së enjtes, 6 nëntor 2025, për çdo shenjë të zodiakut. Gjithçka për dashurinë, punën, mirëqenien dhe fatin.
Dashi
Sot ka momente kur ndihesh viktimë e padrejtësive, sidomos kur je i bindur se po bën gjënë e duhur dhe dikush të vlerëson gabimisht. A ia vlen t’i lësh gjërat të rrëshqasin? Po, patjetër. Lajmi i mirë: Venusi nuk është më kundër dhe kjo sjell rikuperim në dashuri, vlen edhe për beqarët.
Reflektime për qiellin e sotëm: ke etje për drejtësi dhe mund të ndjesh se të tjerët nuk ta njohin vlerën. Por favori i Venusit sjell frymë të re në jetën sentimentale. Lejoji disa shqetësime të kalojnë dhe mos u përpiq t’u pëlqesh të gjithëve.
Demi
Duhet të kuptosh çfarë po ndodh në dashuri. Jo të gjitha çiftet janë në krizë, por transiti i ri i Venusit vendos kufij, sidomos kur marrëdhëniet nuk ecin përpara ose partneri nuk jep garanci; vlen për të ndarët që kanë nisur një histori të re dhe për beqarët që kërkojnë diçka të qëndrueshme. Mbase duhet të qepet një çarje. Gjithçka sot ndihet pak më e rëndë.
Reflektime për qiellin e sotëm: këto ditë të thërrasin për qartësi me veten dhe në marrëdhënie. Nëse po rindërton pas një krisjeje, pyet veten ç’stabilitet kërkon dhe çfarë je gati të lësh pas. Pesha që ndjen në punë lidhet me nevojën tënde më të madhe për siguri, në dashuri dhe jo vetëm.
Binjakët
Uroj që këto ditë të sjellin pak qetësi. Merkuri në opozitë dhe Marsi në aspekt kritik mund të shkaktojnë shqetësime familjare, një mërzitje, një largim, ose vështirësi në rregullimin e financave. Megjithatë, sot, brenda një kuadri të paqartë, vjen më shumë energji.
Reflektime për qiellin e sotëm: edhe mes ndërlikimeve mund të rigjesh lehtësi dhe frymëmarrje të re. Je i zoti të lundrosh mes ndryshimeve, por tani duhet të përballesh me çështje praktike që s’mund t’i shtysh më. Merr kohë të sqarosh çfarë do vërtet, në familje dhe në punë.
Gaforrja
Ditë aktive; Venusi sot është në favorin tënd, ndaj nëntori është muaj zgjedhjesh dhe përparimi të madh, shpresoj edhe lajmesh të mira. Shumë varet nga ato që po bën ose ke vënë në binar: martesa, bashkëjetesa, njohje – gjithçka është e favorizuar. Disa tashmë kanë hedhur hapa, të tjerë së shpejti do të kenë projekte për të zhvilluar.
Reflektime për qiellin e sotëm: periudhë kthese. Mos ki frikë nga hapat e mëdhenj dhe ndërto me besim gjërat që të rëndojnë. Të punosh sot për projekte personale e në çift vendos themele që zgjasin. Lësho emocionet dhe beso në atë që po krijon. Afërsitë duan edhe praninë tënde pozitive.
Luani
Sërish ditë lodhëse që futet në një periudhë ku trupi është realisht nën stres, ose je i rrethuar nga njerëz që nuk të kuptojnë. Kjo nuk e pengon suksesin, por për të mbajtur këto ritme po jep shumë; sot më mirë ngadalëso. Mbrëmje nën ton.
Reflektime për qiellin e sotëm: je mësuar të rezistosh dhe të shkëlqesh, por qielli të fton të jesh më i butë me veten. Bëj një pushim për të dëgjuar nevojat fizike e mendore. Vetëm kështu rikthen energjinë tënde pa u djegur apo pa u nervozuar me të tjerët.
Virgjëresha
Është e qartë që ka pasur probleme; varet edhe ku je pozicionuar. Të vetëpunësuarit janë më nervozë sepse duhet të vendosin për të ardhmen; ata që punojnë në kompani e dinë që janë ndryshuar shumë gjëra dhe nuk ka siguri për një të ardhme të qetë. Lajmi i mirë: Venusi është sërish në favor – ftesë për t’u hapur ndaj dashurisë.
Reflektime për qiellin e sotëm: ndryshimet që po përjeton pasqyrojnë transformime të mëdha. Nuk kontrollon gjithmonë ritmin e tyre, por mund të zgjedhësh qëndrimin. Venusi i favorshëm të fton të zbutesh, të ndash rrugën me njerëz që të vlerësojnë.
Peshorja
Ky nuk është një sezon që kalon pa u vënë re, por shpresoj që javët e fundit të kenë sjellë një këndvështrim më pozitiv për dashurinë. Kur ka tensione të vogla, duhen adresuar; shpresoj që tranziti i ri i Merkurit të sjellë ide të mira në punë. Ke nevojë për konfirmime… që nga shtatori je në garë të vazhdueshme; projekte të reja kanë dhënë shumë, por edhe kanë marrë diçka. Mund të rimarrësh veten.
Reflektime për qiellin e sotëm: lodhja është e dukshme, por ti kërkon ekuilibrin me elegancë. Mos i anashkalo tensionet: analizoji. Rimëkëmbja vjen duke iu besuar intuitës dhe duke ecur në rrugën tënde edhe pa prova të menjëhershme.
Akrepi
Lajmi më i mirë i kësaj të enjteje është transiti i Venusit që hyn në shenjën tënde dhe do të qëndrojë disa ditë. Prandaj them që nëntori është muaji ideal për të dashur, por edhe për punë, sepse me Venusin e favorshëm kthehet krijimtaria. Sot ke një marsh më shumë: takime me fat, ide fituese.
Reflektime për qiellin e sotëm: ndien dritë dhe shtysë, në zemër dhe në krijimtari. Venusi ndez dëshirën për t’u vënë në lojë dhe për të befasuar, në marrëdhënie dhe në sfida profesionale. Njerëzit që afrohen tani mund të bëhen aleatë të çmuar: kujdesi për lidhje të mira është pasuria jote.
Shigjetari
Ke dëshirë të nisesh, të udhëtosh ose thjesht të fillosh diçka të re. Fillesat të entuziazmojnë dhe të japin fuqi. Kur rutina të lodh dhe të mërzit, bie me humor. Mund të vijë një lajm i papritur ose një propozim që të hap shpresë për të ardhmen. Risi.
Reflektime për qiellin e sotëm: brenda teje ndizet nevoja për ndryshim dhe gjallëri. Je shenja e mundësive: edhe një lajm i vetëm, një udhëtim i shpejtë ose një projekt i ri mund të të rindezë. Kultivo rastet që të vijnë – fryma e eksplorimit është çelësi jote.
Bricjapi
Pozicioni i ri i Venusit sjell më shumë qetësi në jetën tënde; kush ka kaluar krizë familjare ose në çift tri javët e fundit mund të shohë një rikuperim të mirë. Duhet kuptuar çfarë ka ndodhur. Sot këshillohet të ribashkohesh me njerëzit e dashur. Mund të ketë edhe diçka të re gjatë ditës: një telefonatë, një ftesë – prano të rejat.
Reflektime për qiellin e sotëm: është ai çasti i brishtë kur mund të qepet ajo që ishte grisur. Mos u mbyll; prano nxitjet e reja dhe hap biseda me ata që të duhen, edhe kur duhen sqarime. Edhe një surprizë e vogël mund ta ndryshojë ditën.
Ujori
Sot përballesh me disa tensione. Tetori ka qenë i rëndë financiarisht; në planin sentimental s’them se të gjitha çiftet kanë probleme, por do të ketë ballafaqime jo gjithmonë të lehta. Prandaj, sot e sidomos mbrëmjen, mos u bëj shumë nervoz. Ujori nuk i duron gjysmat e rrugës: ose po, ose jo. Mund të mendosh të ndërpresësh apo të rishikosh fort një bashkëpunim.
Reflektime për qiellin e sotëm: je mësuar me vendime të prera. Qielli të fton të stërvitësh ndërmjetësimin dhe menaxhimin e emocioneve. Shmang përplasjet e kota; kërko qartësi, por mos lejo që vrulli të të drejtojë. Mendo mirë para se të mbyllësh një derë.
Peshqit
Ngadalë po rikuperon energji dhe sot dita është në rregull. Kjo javë ka lënë pak hapësirë për padurim ose intolerancë, sidomos nëse mendon se po jep shumë dhe nuk të kthehet besimi, ose të krijohen pengesa. Megjithatë, vendose ditën në kah pozitiv, sepse shpejt edhe në dashuri do të ketë takime të këndshme. Beqarët janë të favorizuar këtë nëntor.
Reflektime për qiellin e sotëm: pavarësisht lodhjes dhe ndonjë zhgënjimi, po rimerr besimin. Është çasti i duhur t’i hapesh ndjenjave, të njohësh dikë të ri ose të afrohesh më shumë me dikë pranë teje. Nëntori premton për zemrën. /noa.al
Shënim i noa.al: Horoskopi nuk synon të zëvendësojë në asnjë mënyrë informacionin shkencor të dhënë nga mjekë dhe specialistë të fushave përkatëse. Nëse keni nevojë për këshilla të caktuara, ju rekomandojmë të kontaktoni një profesionist. Astrologjia merret me lëvizjet e yjeve dhe planetëve, megjithatë, në asnjë mënyrë noa.al nuk nxit vendime të bazuara mbi horoskopin.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd