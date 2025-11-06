Shteti humb 18 milion euro nga ish-pronarët në Strasburg

Shteti shqiptar iu detyrohet ish-pronarëve një dëmshpërblim prej 18 milionë euro për gjyqet e fituara në Strasburg. Detyrimi është krijuar deri në shtator të vitit 2025, sipas të dhënave të Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë të bëra publike me projektbuxhetin e vitit 2026, për 12 çështje të fituara në Gjykatën e të Drejtave të Njeriut në Strasburg.
Deri në shtator të 2025, nga totali i vendimeve vetëm një prej tyre, çështja “Meli dhe Slinkels Family Brewers N.V. kundër Shqipërisë” është aktualisht në proces likuidimi me vlerë dëmshpërblimi prej 17,200 euro.
Që prej vitit 2023, lista e çështjeve për dëmshpërblim vijon të kryesohet nga çështja “Sharxhi kundër Shqipërisë” me detyrim financiar prej 13,3 milionë euro, e ndjekur nga çështja “Rista dhe të tjerë kundër Shqipërisë” me detyrim 4,4 milionë euro.
Ministria e Financave dhe Ekonomisë nënvizon në relacionin e projektbuxhetit se ka respektuar në vazhdimësi të gjitha vendimet e miratuara nga GJEDNJ-së, kjo duke konsideruar faktin se kur pagesat nuk kryhen brenda afatit tre mujor nga data kur vendimi përkatës merr formën e prerë, shteti shqiptar ngarkohet me pagesën e një kamatë-vonese për çdo ditë vonesë.
Sidoqoftë, për garantimin e shlyerjes në kohë të këtyre vendimeve, MFE veçon në relacion se ka rekomanduar vazhdimisht përdorimin e të gjitha kanaleve të mundshme institucionale dhe proceduriale, brenda hapësirave që siguron kuadri ligjor në fuqi, duke sugjeruar sipas mundësive të buxhetit të shtetit skedulimin me këste të detyrimit financiar, në negocim me përfituesit.
Edhe për vitin 2025, likuidimi i detyrimeve të këtij lloji përballohet nga Fondi Rezervë i buxhetit të shtetit.
