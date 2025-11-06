Operacioni ‘Kompleks’ në Berat – në pranga dy persona, sekuestrime armësh dhe droge

Kuçovë – Operacioni “Kompleks”: Sekuestrohen armë, fishekë dhe kanabis – në pranga dy persona, mes tyre një nën “arrest shtëpie”
Policia e Kuçovës, në bashkëpunim me Seksionin për Hetimin e Narkotikëve dhe Forcën e Posaçme Operacionale të DVP Berat, finalizoi me sukses operacionin policor të koduar “Kompleks”, duke goditur një tjetër rast të shpërndarjes së lëndëve narkotike dhe armëmbajtjes pa leje.
Në pranga ranë:
Kuadri Kallmi, 41 vjeç, banues në fshatin Drenovicë, Dimal, i cili kishte përshtatur lokalin e tij për përdorim dhe shpërndarje droge, si dhe mbante armë zjarri automatike.
Kostandino Ziu, 27 vjeç, banues në fshatin Tapi, Kuçovë, që ndodhej nën masën e sigurisë “Arrest në shtëpi” për veprat penale “Prodhimi dhe shitja e lëndëve narkotike” dhe “Drejtimi i mjetit në mënyrë të parregullt”, por vijonte veprimtarinë e paligjshme nga banesa.
Gjatë kontrolleve në lokalin e 41-vjeçarit, policia gjeti dhe sekuestroi:
1 armë zjarri automatike,
një sasi kanabisi,
1 peshore elektronike,
dhe 30 fishekë luftarak.
Ndërsa në banesën e 27-vjeçarit u gjet dhe u sekuestrua një sasi tjetër lënde narkotike.
Operacioni u zhvillua në kuadër të hetimeve për autorët e vendosjes së një lënde plasëse në një biznes në Kuçovë një ditë më parë, si dhe për goditjen e aktiviteteve kriminale në fushën e narkotikëve dhe të armëve.
Materialet procedurale i janë kaluar Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Berat për vijimin e hetimeve. /noa.al
