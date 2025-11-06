Banka e Shqipërisë mban normën bazë në 2.5%, Sejko: ekonomia shqiptare do të vijojë rritjen solide

TIRANË, 6 Nëntor 2025 – Banka e Shqipërisë vendosi të mbajë të pandryshuar normën bazë të interesit në nivelin 2.5%, duke konfirmuar pritshmëritë për një ecuri të qëndrueshme ekonomike në vend. Pas mbledhjes së Këshillit Mbikëqyrës, Guvernatori Gent Sejko deklaroi se treguesit kryesorë ekonomikë kanë vijuar të forcohen, ndërsa rritja ekonomike mbetet pranë potencialit të saj.
Sipas Bankës së Shqipërisë, rritja e konsumit familjar, investimet private dhe zgjerimi i sektorit të shërbimeve, veçanërisht turizmi, kanë qenë motorët kryesorë të zgjerimit ekonomik. Ndërkohë, eksportet e mallrave kanë shënuar rënie, ndërsa politika fiskale ka vijuar të jetë e kujdesshme dhe konsoliduese.
Në tregun e punës, dinamika pozitive ka vijuar me ritëm të lartë: punësimi në sektorin privat jobujqësor është rritur me 3.4%, ndërsa paga mesatare ka shënuar rritje të fortë prej 9.5%. Norma e papunësisë qëndron në minimum historik prej 8.5%.
Sejko theksoi se rritja e pagave nuk është reflektuar në mënyrë të plotë në çmime, falë produktivitetit dhe marzheve të qëndrueshme të fitimit në ekonomi. Ai shtoi se inflacioni mbetet nën objektivin 3% të bankës qendrore, pavarësisht rritjeve të lehta të çmimeve të qirave dhe shërbimeve gjatë tremujorit të fundit.
Banka e Shqipërisë raportoi gjithashtu zgjerim të qëndrueshëm të kredidhënies, e cila u rrit me 14% në tremujor, veçanërisht në kredinë në lek dhe investimet e bizneseve. Sektori bankar vijon të paraqesë bilance të fuqishme, likuiditet të lartë dhe norma interesi të favorshme.
Në parashikimet afatmesme, institucioni vlerëson se ekonomia shqiptare do të ruajë ritme solide rritjeje, ndërsa inflacioni pritet t’i rikthehet objektivit prej 3% gjatë gjysmës së parë të vitit 2026. Megjithatë, Sejko paralajmëroi se tensionet gjeopolitike globale, mungesat në tregun e punës dhe presionet mbi pagat mbeten rreziqe potenciale për ekonominë.
Banka e Shqipërisë theksoi se do të vijojë ndjekjen e politikës monetare të kujdesshme për të garantuar stabilitetin financiar dhe ruajtjen e ekuilibrave makroekonomikë.
