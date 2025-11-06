‘Kishte lidhje intime me djalin’, Burri që i mori jetën gruas në Greqi dënohet me burg të përjetshëm

Selanik: Burgim i përjetshëm për 47-vjeçarin që vrau gruan dhe plagosi të birin sepse besonte se kishin marrëdhënie seksuale
Gjykata e Selanikut dënoi me burgim të përjetshëm dhe 12 vite shtesë një 47-vjeçar, i cili vrau gruan e tij duke besuar se ajo kishte marrëdhënie seksuale me djalin e saj 30-vjeçar.
Vendimi dhe akuzat
I pandehuri u shpall fajtor unanimisht për:
vrasje me paramendim të bashkëshortes,
tentativë vrasjeje ndaj djalit të saj,
dhe shkelje të ligjit për armët.
Gjykata nuk i njohu asnjë rrethanë lehtësuese, dhe pas shpalljes së vendimit, ai u dërgua menjëherë në burg për të vuajtur dënimin.
Ngjarja tragjike
Krimi që tronditi opinionin publik ndodhi mëngjesin e 1 dhjetorit 2024 në Angjelohori të Selanikut. Në gjendje të qetë, 47-vjeçari – i bindur se gruaja dhe djali i saj kishin marrëdhënie seksuale – shkoi në shtëpinë e tyre rreth orës 8:00 të mëngjesit, i armatosur me dy thika, i vendosur t’i vriste.
Sipas hetimeve, disa ditë më parë ai kishte vënë re një shenjë në buzët e gruas, e cila përkoi me rikthimin në shtëpi të djalit të saj 30-vjeçar, që jetonte në Kretë prej shtatë vitesh.
Dëshmitë e fëmijëve
Sipas dëshmive të fëmijëve të viktimës, atë ditë nuk kishte ndodhur ndonjë debat i veçantë, por i pandehuri kishte shfaqur shenja xhelozie, gjë që e kishte bërë gruan ta përzinte nga shtëpia.
Ai u largua dhe qëndroi te vëllai për katër ditë – periudhë gjatë së cilës duket se kishte vendosur të vriste gruan dhe djalin e saj.
“Piu kafenë dhe më pas e vrau”
Mëngjesin e 1 dhjetorit, ai mbërriti në shtëpi i qetë.
Sipas djalit të viktimës: “Përgatiti kafe dhe u ul i qetë në tryezë. Më pas i tha nënës: ‘Ke lidhje me djalin tënd’, dhe e goditi me thikë. E pashë teksa ia nguli thikën. Ai bërtiste ‘më thoni nëse është e vërtetë apo jo!’”.
Djali, që ishte edhe objekt i xhelozisë së tij, dëshmoi se një ditë më parë i kishte mohuar akuzat, por i pandehuri vazhdonte të besonte se kishte marrëdhënie të ndaluara mes tyre.
Pretendimet e të pandehurit
Në seancë, 47-vjeçari këmbënguli në pretendimin absurd se djali kishte marrëdhënie me nënën e tij. Ai tha: “Nuk shkova atje për t’i vrarë, por për të parë vajzën time. Kur mbërrita, piva kafe. Pastaj i thashë gruas sime se kishte lidhje me djalin dhe ajo më tha ‘mirë bëj’. Atëherë u errësova”.
Ai pranoi se kishte marrë thikën nga depoja, por pretendoi se nuk mbante mend mirë se çfarë kishte ndodhur, duke shtuar se e goditi djalin vetëm sepse “e shtyu”.
Gjithashtu, ai deklaroi se dyshonte për lidhje jashtëmartesore të gruas edhe me një tjetër burrë, duke përmendur shenjën në buzët e saj si “provë” që i kishte ndezur dyshimet.
“Para se të shkoja në punë, nuk e kishte atë shenjë. Kur e pyeta, më tha se i kishte ndodhur diçka në buzë. I thashë që për vite s’e kishte pasur, dhe tani që djali u kthye, doli. Pastaj më përzuri. Dhjetë vite më parë e kisha parë djalin ta shikonte nga dritarja ndërsa ajo ishte e zhveshur”, tha ai.
Pas krimit, ai shkoi në polici për t’u dorëzuar, por pa thirrur ndihmë për viktimat. Në dëshminë e parë, kishte pranuar se kishte shkuar me qëllim t’i vriste, gjë që përforcoi akuzat.
Qëndrimi i prokurorisë
Prokurorja e çështjes kërkoi dënimin maksimal, duke theksuar se i pandehuri kishte vepruar me paramendim të qartë:
“Pesë ditë më parë e pa shenjën dhe u largua i qetë. Nuk e goditi, nuk e kërcënoi, nuk u grindën. Por pesë ditë më vonë u kthye i armatosur, duke e ditur që ajo dhe djali do të ishin në shtëpi. Shkoi i qetë dhe i vendosur t’i vriste.”
Ajo theksoi se: “Jeta ishte e saj, dhe ai duhej ta respektonte. Nuk kishte asnjë të drejtë ta therte. Nëse djali s’do kishte shpëtuar, do kishte vdekur edhe ai nga gjakderdhja. Është një vrasje e pastër, me një njeri që tha: ‘Nëse s’e kam unë, s’do ta ketë askush, sepse është prona ime’. Një tjetër rast tragjik mes shumë të tjerëve.”
Gjykata, pas shqyrtimit të plotë të provave dhe dëshmive, shpalli 47-vjeçarin fajtor për vrasje me paramendim dhe tentativë vrasjeje, duke e dënuar me burgim të përjetshëm dhe 12 vite shtesë, pa asnjë lehtësim. Ai do të mbetet në burg për të vuajtur dënimin e plotë për një krim që tronditi gjithë Selanikun. /noa.al
