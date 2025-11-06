Ditë me diell. Moti sot

Të dhënat po ngarkohen...
Transmetuar më 06-11-2025, 07:20
OKëtë të enjte vendi ynë do të ndikohet nga kushte atmosferike të qëndrueshme.
Orët me diell do të mbizotërojnë në pjesën më të madhe të vendit, vranësirat priten të jenë të pakta kalimtare në relievet malore.
Era do të fryjë me drejtim verilindje – juglindje me shpejtësi mesatare 7m/s.
Valëzimi në detet Adriatik dhe Jon do të jetë i forcës 1-2 ballë.
