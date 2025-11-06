Pse ndryshimi i orës në Evropë nuk ka më kuptim?

Qytetarët në të gjithë Bashkimin Evropian dhe vendet e tjera evropiane kanë kthyer para disa ditësh orët e tyre një orë prapa ashtu siç ndodh çdo vit në fund tetori, por Brukseli beson se ka ardhur koha që blloku me 27 vende ta ndalojë këtë praktikë njëherë e përgjithmonë. E nëse BE do ta bëjë më në fund këtë, duke lënë në fuqi orën verore, sigurisht që do ta ndjekin edhe vendet evropiane jashtë BE, përfshirë Shqipërinë dhe rajonin, raporton noa.al.
Bashkimi Evropian sugjeroi për herë të parë heqjen e ndryshimeve dyvjeçare të orës në vitin 2018. Por pavarësisht mbështetjes nga ligjvënësit e bllokut, propozimi ka mbledhur pluhur për shkak të kundërshtimit nga disa shtete anëtare.
Sipas rregullave të BE-së, ligjet e propozuara nga ekzekutivi i BE-së me seli në Bruksel duhet të miratohen nga Parlamenti Evropian dhe shtetet.
Vetëm pak ditë para se orët të ktheheshin prapa, ligjvënësit e BE-së e rikthyen këtë temë në rend të ditës me një debat 2 ditë para se të ndryshonte ora.
Duke nisur diskutimin në parlamentin në Strasburg, shefi i transportit të BE-së, Apostolos Tzitzikostas, u tha ligjvënësve se ndryshimet e orës duhet të marrin fund dhe u zotua se Komisioni Evropian, krahu ekzekutiv i bllokut, mbetet i përqendruar në këtë çështje.
"Komisioni ka vendosur të ndërmarrë analiza të mëtejshme përmes një studimi të detajuar mbi të cilin po punojmë tani, për të mbështetur vendimmarrjen e ardhshme mbi këtë çështje", tha ai.
"Qëllimi im është të ecim përpara. Ka ardhur koha që më në fund të ndalojnë ndryshimet sezonale të kohës çdo vit", shtoi ai.
Spanja ringjall debatin
Hulumtimet tregojnë se lëvizja e orës para dhe mbrapa në vjeshtë dhe pranverë dëmton ekonominë, si dhe shëndetin e njerëzve.
Planet e mëparshme të reformave të propozuara nga Brukseli kanë sugjeruar që secili shtet anëtar të vendosë nëse do të qëndrojë gjatë gjithë vitit në orën e dimrit apo të verës.
Tzitzikostas tha se sistemi aktual "na prek të gjithëve, na frustron, dhe madje do të thoja se dëmton njerëzit".
Pas krizës së naftës së viteve 1970, u zbatua praktika e lëvizjes së orëve përpara në pranverë për të kursyer energji. Por komisioneri argumentoi se kjo "nuk prodhon më kursim energjie". Dhe ndërsa tregu i brendshëm i BE-së është afruar, kohët e ndryshme të verës në të gjithë bllokun paraqesin probleme për sektorët e energjisë dhe transportit.
Tzitzikostas tha se ishte në kontakt me shtetet e BE-së për të çuar përpara çështjen — e cila ka mbështetje publike.
Gati katër milionë njerëz në 28 shtetet anëtare të bllokut – përpara se Britania të dilte zyrtarisht – dhanë mbështetjen e tyre në një konsultim të hapur në vitin 2018.
Debati i fundit erdhi pasi Spanja ringjalli diskutimin në nivelin e ministrave të energjisë të BE-së të hënën, të mbështetur nga Polonia dhe Finlanda, tha një diplomat i BE-së.
“Ndryshimi i orës dy herë në vit nuk ka më kuptim. Vështirë se ndihmon në kursimin e energjisë dhe ka një efekt negativ në shëndetin dhe jetën e njerëzve”, tha të hënën kryeministri spanjoll Pedro Sanchez. /noa.al
