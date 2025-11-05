Trondit Dumani: Kemi zbuluar atentate ndaj prokurorëve të SPAK

Kreu i Strukturës së Posaçme Kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar (SPAK), Altin Dumani, ka bërë një deklaratë të fortë në intervistën për RTSH, duke zbuluar se janë evidentuar plane për realizimin e atentateve ndaj prokurorëve të SPAK.
Kërcënime dhe tentativa ndaj prokurorëve
Dumani tha se prokurorët e posaçëm përballen me kërcënime të vazhdueshme, të cilat vijnë në forma të ndryshme — nga telefonatat deri te kërcënimet ndaj familjarëve.
Ai pranoi se në disa raste, kërcënimet kanë marrë përmasa serioze që kanë përfshirë plane konkrete për atentate.
“Ka metoda të ndryshme për të transmetuar një kërcënim te prokurorët e posaçëm. Krimi i organizuar është shumë i sofistikuar. Por mund të them këtë që janë kërcënime në forma të ndryshme, përmes telefonatave apo duke kërcënuar familjarë të prokurorëve, madje edhe kërcënime me jetë, deri në plane për realizimin e atentateve ndaj prokurorëve,” — deklaroi Dumani.
Reagimi institucional
Kreu i SPAK bëri të ditur se për rastet ku janë konstatuar elementë të mjaftueshëm për rrezik real, janë bërë kallëzime dhe denoncime në organet kompetente të policisë dhe prokurorisë.
“Rastet kur në funksion të kërcënimit ka pasur mjaftueshëm të dhëna për të shkuar drejt një kallëzimi apo drejt një denoncimi në organet e policisë apo prokurorisë,” — shtoi ai.
Dumani tha se pavarësisht kërcënimeve, prokurorët e SPAK vijojnë punën me profesionalizëm dhe pa u ndikuar, duke luftuar krimin e organizuar dhe korrupsionin në nivelet më të larta të shtetit.
