PSG–Bayern Mynih: spektakël dhe dramë në Paris, bavarezët triumfojnë në supersfidë!

Paris, 4 nëntor 2025 – Një ndeshje që e meritonte finalen! PSG dhe Bajern Mynih dhuruan futboll të madh në “Parc des Princes”, në një përballje që u cilësua si finalja e parakohshme e Champions League. Bavarezët triumfuan 2–1, duke ruajtur ecurinë perfekte në kompeticion, ndërsa parizienët dolën pa pikë nga kjo përplasje e zjarrtë.
Bajerni goditi që në minutat e para dhe nuk u ndal. Në të 4-ën, Luis Diaz shfrytëzoi një rikthim të topit në zonë dhe zhbllokoi rezultatin. Parizienët u përpoqën të reagojnë, por në minutën e 32-të kolumbiani goditi sërish, pasi i rrëmbeu topin Markinjos dhe finalizoi me qetësi për 0–2.
PSG pati raste, përfshi një gol të anuluar për pozicion jashtë loje të Dembele, ndërsa Bajerni mund të kishte shënuar edhe të tretin, me një top që përplasi dy shtyllat. Drama u rrit para pushimit: Diaz u ndëshkua me karton të kuq pas ndërhyrjes ndaj Hakimit, duke lënë bavarezët me 10 lojtarë.
Nën presionin e publikut, PSG rriti ritmin në pjesën e dytë. Pas disa tentativave, në minutën e 74-të Zhoao Neves realizoi një gol spektakolar me goditje fluturim nga një harkim, duke rihapur sfidën për 1–2. Parizienët rrezikuan me Vitinjën, Kvaratskhelian dhe Zair-Emerin, por Manuel Nojer ishte i pakalueshëm dhe ruajti avantazhin deri në fund.
Me këtë fitore, Bajerni konfirmon statusin si një ndër favoritët kryesorë për trofeun, ndërsa PSG mbetet në luftë për kualifikim dhe duhet të reagojë fort në ndeshjet e ardhshme të grupit.
**Rezultati final:** PSG 1–2 Bajern Mynih **Golashënuesit:** Neves 74′ / Diaz 4′, 32′
Një mbrëmje futbolli e paharrueshme në Paris, me emocione, gola dhe polemika – Champions League në versionin më të bukur të saj.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd