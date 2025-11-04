Alarm për sigurinë ushqimore në Tiranë — mandarina të kontaminuara me substancë të ndaluar

Tiranë, 4 nëntor 2025 — Një situatë shqetësuese ka tronditur tregun ushqimor në kryeqytet, pasi analiza laboratorike kanë zbuluar se një sasi mandarinash të tregtuara ditët e fundit në Tiranë ka qenë e trajtuar me insekticidin e ndaluar periphos methyl, i njohur me emrin tregtar “acticllic”.
Ky preparat bujqësor, i cili nuk lejohet të përdoret në kulturat bujqësore dhe shërben vetëm për dezinfektimin e magazinave dhe produkteve në ruajtje, ka përfunduar në treg duke ngritur alarmin për sigurinë ushqimore.
Instituti i Sigurisë Ushqimore dhe Veterinarisë (ISUV) konfirmoi përmes analizave praninë e kësaj lënde në mandarinat e shitura në kryeqytet. Rreziku shtrihet tek konsumatorët, pasi sipas paralajmërimeve në etiketat e produktit, substanca mund të shkaktojë irritim të rrugëve të frymëmarrjes, përgjumje, dëmtime të sistemit nervor qendror dhe dyshohet të ketë efekte kancerogjene.
Ekspertët theksojnë se ky preparat është ndaluar prej vitesh në Bashkimin Europian dhe nuk duhet të përdoret në pemët frutore. Sipas pedagogut të Universitetit Bujqësor të Tiranës, Shpend Shahini, përdorimi i tij në fazën e vegjetacionit përbën shkelje të rëndë dhe tregon mungesë kontrolli e informimi në terren.
“Nëse analizat janë të sakta, atëherë kemi përdorim të gabuar të preparatit. Kjo është çështje që lidhet si me fermerët, ashtu edhe me specialistët bujqësorë që duhet të informojnë dhe mbikëqyrin”, deklaroi Shahini.
Ndërkohë, kanë kaluar pesë ditë që nga zbulimi dhe Autoriteti Kombëtar i Ushqimit (AKU) dhe Ministria e Bujqësisë ende nuk kanë dhënë informacion zyrtar për origjinën e produktit — nëse është i prodhuar në vend apo importuar — dhe as nuk kanë raportuar sasinë që ka hyrë në treg.
Mungesa e reagimit shtetëror ka ngritur shqetësime tek konsumatorët dhe ekspertët e sigurisë ushqimore, të cilët kërkojnë transparencë të menjëhershme dhe masa për të garantuar kontroll më të ashpër të produkteve ushqimore.
Rasti rikthen në vëmendje domosdoshmërinë e monitorimit të zinxhirit ushqimor dhe përgjegjësinë e autoriteteve për të mbrojtur shëndetin publik, teksa qytetarët kërkojnë qartësi dhe veprime konkrete për parandalimin e incidenteve të ngjashme.
