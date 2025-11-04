Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Jep dorëheqjen kreu i Kadastrës së Vlorës, Genc Deromemaj
Transmetuar më 04-11-2025, 19:19

Genc Deromemaj ka dhënë dorëheqjen sot nga posti i drejtorit të Kadastrës së Vlorës, vetëm katër muaj pas marrjes së detyrës.

Deromemaj, ish-kreu i Partisë Demokratike në Vlorë, u emërua në krye të institucionit më 24 qershor 2025.

Ai ka qenë anëtar i Partisë Demokratike që prej vitit 2002 dhe ka mbajtur për disa vite drejtimin e degës së PD-së në qarkun e Vlorës.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

