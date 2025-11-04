Edi Rama njofton surprizën e madhe për pensionistët: rritje mujore nga janari dhe paga të reja deri në 40 mijë lekë!

Rritje të përvitshme të pensioneve nga janari 2026 – Kryeministri Edi Rama prezanton planin e ri për pensionistët
Kryeministri Edi Rama, në komunikimin e sotëm nga Partia Socialiste e Shqipërisë, njoftoi se nga janari i vitit të ardhshëm do të nisë zbatimi i një skeme të re për rritjen e përmuajshme të pensioneve, përtej indeksimit vjetor.
Rama tha se projektbuxheti 2026, i dorëzuar mbrëmjen e djeshme në Kuvend, përfshin për herë të parë mekanizmin e rritjes graduale mujore të pensioneve për çdo kategori, duke e cilësuar këtë një hap historik për sistemin social të vendit.
“Jam vërtet i lumtur t’u them pensionistëve se, ashtu siç u zotuam në zgjedhje, ky mandat do të jetë mandati i rritjes së përvitshme të pensioneve,” deklaroi Kryeministri, duke theksuar se stabiliteti ekonomik i vendit tashmë e bën të mundur këtë angazhim afatgjatë.
Sipas planit të paraqitur, përveç bonusit të fundvitit që do të shpërndahet në dhjetor, pensionistët do të përfitojnë rritje mujore të qëndrueshme që nis në janar 2026:
Pensioni urban me vite të plota pune: +1,800 lekë në muaj
Pensioni urban i pjesshëm: +800 lekë në muaj
Pensioni rural: +1,000 lekë në muaj
Pensioni familjar: +700 lekë në muaj
Pensioni i invaliditetit: +600 lekë në muaj
Rama sqaroi se këto rritje do të dyfishohen në vitin 2027, trefishohen në vitin 2028 dhe katërfishohen në vitin 2029, në mënyrë që në fund të mandatit pensionet të arrijnë nivelet e premtuara gjatë fushatës zgjedhore:
Pensioni urban me vite të plota pune të arrijë 40,000 lekë, nga 27,350 lekë që është aktualisht.
Pensioni urban i pjesshëm të arrijë 22,000 lekë, nga 15,850 lekë.
Pensioni rural të arrijë 18,000 lekë, nga 11,500 lekë.
Pensioni familjar të arrijë 18,000 lekë, nga 11,400 lekë.
Pensioni i invaliditetit të arrijë 30,000 lekë, nga 20,000 lekë.
Kryeministri e përmbylli komunikimin me fjalët: “Ky jam unë, këta jemi ne. Them dhe bëjmë atë që themi. Ky është mandati i rritjes reale të pensioneve, që do të ndjehet çdo muaj në jetën e pensionistëve tanë.”
Në këtë mënyrë, qeveria synon të krijojë një sistem të qëndrueshëm të rritjes graduale të pensioneve, duke i dhënë prioritet mirëqenies së brezit të tretë në vitet në vijim. /noa.al
