Shembet masivi i gurëve në Shkodër, bllokohet rruga e Dukagjinit pas reshjeve të dendura
Transmetuar më 04-11-2025, 10:10

Shkodër, 4 nëntor 2025 – Reshjet e dendura të shiut që kanë përfshirë veriun e vendit gjatë orëve të fundit kanë shkaktuar probleme serioze në qarkullim, veçanërisht në zonën e Dukagjinit.

Siç raportojnë banorët e zonës, një masiv gurësh dhe dheu është shkëputur nga shpati i malit, duke bllokuar plotësisht aksin rrugor Prekal–Kir, që lidh disa fshatra të thellë me qytetin e Shkodrës. Pamjet nga vendngjarja tregojnë rrugën e mbuluar nga materiale inerte, çka e ka bërë të pamundur qarkullimin e automjeteve.

Banorët shprehen të shqetësuar për situatën, pasi ky segment është jetik për furnizimet dhe lëvizjen e përditshme të tyre drejt qytetit. Autoritetet lokale pritet të nisin punën për pastrimin dhe rikthimin e qarkullimit në normalitet, ndërsa reshjet vijojnë me intensitet të lartë në disa zona të qarkut.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

