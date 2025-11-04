Shembet masivi i gurëve në Shkodër, bllokohet rruga e Dukagjinit pas reshjeve të dendura

Shkodër, 4 nëntor 2025 – Reshjet e dendura të shiut që kanë përfshirë veriun e vendit gjatë orëve të fundit kanë shkaktuar probleme serioze në qarkullim, veçanërisht në zonën e Dukagjinit.
Siç raportojnë banorët e zonës, një masiv gurësh dhe dheu është shkëputur nga shpati i malit, duke bllokuar plotësisht aksin rrugor Prekal–Kir, që lidh disa fshatra të thellë me qytetin e Shkodrës. Pamjet nga vendngjarja tregojnë rrugën e mbuluar nga materiale inerte, çka e ka bërë të pamundur qarkullimin e automjeteve.
Banorët shprehen të shqetësuar për situatën, pasi ky segment është jetik për furnizimet dhe lëvizjen e përditshme të tyre drejt qytetit. Autoritetet lokale pritet të nisin punën për pastrimin dhe rikthimin e qarkullimit në normalitet, ndërsa reshjet vijojnë me intensitet të lartë në disa zona të qarkut.
