Studimi i BE-së zbulon hartën minerare të Shqipërisë: zonat që fshehin pasuri të mëdha të nëntokës

Një studim i ri i Fondacionit Europian të Trajnimeve, pjesë e strukturave të Bashkimit Europian, ka vënë në pah potencialin e jashtëzakonshëm minerar të Shqipërisë, duke identifikuar zona kyçe me rezerva të mëdha të lëndëve të para kritike – materiale strategjike për industrinë moderne, energjinë e gjelbër dhe sigurinë teknologjike të Europës.
Sipas analizës, vendi ynë renditet mes zonave me interes të lartë mineral në rajon, duke pasur potencial të rëndësishëm në disa elementë thelbësorë për ekonominë globale:
**Kobalt – Pogradec** Kobalti, i përdorur gjerësisht në bateritë e makinave elektrike dhe pajisjet inteligjente, është identifikuar në zonën minerare të Pogradecit. Ky mineral mbetet një nga kolonat e tranzicionit energjetik global.
**Bakër – Lezhë dhe Kukës** Bakri, material kyç për energjinë, ndërtimin dhe teknologjinë, rezulton i pranishëm në sasi të konsiderueshme në zonat e Lezhës dhe Kukësit.
**Feldspat – Shkodër** Në Shkodër janë evidentuar rezerva të rëndësishme të feldspatit, mineral i përdorur në industrinë e qeramikës, porcelanit dhe bojërave.
**Nikel – Devoll, Kukës, Çervenakë, Përrenjas, Librazhd** Nikli, një tjetër komponent për bateri dhe aliazh metalik të teknologjive të avancuara, gjendet kryesisht në veri dhe juglindje të vendit, me depozitën më të madhe në Devoll.
Raporti thekson se sipas Ligjit të BE-së për Lëndët e Para Kritike 2024, kërkesa për këto materiale do të rritet në mënyrë drastike: deri në **6 herë deri në vitin 2030** dhe **7 herë deri në 2050**, ndërsa për litiumin – materialin bazë të baterive – rritja pritet të jetë deri në **21 herë**.
Ekspertët europianë theksojnë se vendet me burime natyrore strategjike, si Shqipëria, do të luajnë një rol vendimtar në furnizimin e industrive energjetike, teknologjike dhe mbrojtëse.
Ky potencial i madh natyror e pozicionon vendin si një aktor të rëndësishëm në zinxhirin e furnizimit të lëndëve të para kritike për Bashkimin Europian, duke hapur perspektiva të reja për zhvillim ekonomik, investime strategjike dhe bashkëpunim ndërkombëtar, me rëndësi të veçantë për të ardhmen energjetike dhe dixhitale të kontinentit.
