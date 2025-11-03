Ndodh në Serbi/ Trajneri, ish-lojtar i Tiranës, pëson kolaps në fushë dhe ndërron jetë (VIDEO)

Tragjedi në futbollin serb. Ka ndërruar jetë trajneri i Radnicikit, Mladen Zizovic. Zizovic pësoi kolaps në fushën e lojës, gjatë sfidës së kampionatit ndaj Mladost.
Më saktësisht, episodi ka ndodhur në minutën e 20-të. Pavarësisht përpjekjeve dhe ndihmës së stafit mjekësor, 44-vjeçari nuk mbijetoi dot.
“Pas rreth 15 minutash, u bë e ditur lajmi tragjik se Žižović kishte ndërruar jetë në spital”, raporton “b92”.
Kujtojmë se Zizovic zëvendësoi Aleksandar Lukovićin në stolin e skuadrës së Radnickit vetëm dhjetë ditë më parë. Ai ka qenë lojtar i Tiranës.
