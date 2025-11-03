Masa ekstreme pas shpërthimit të epidemisë së gripit të shpendëve në Gjermani

Gati një milion krerë zogj janë eliminuar në Gjermani, ndërsa vendi përballet me një epidemi të rëndë të gripit të shpendëve.
Të hënën, instituti ”Friedrich Loeffler” (FLI) theksoi se përhapja e sëmundjes është tashmë e krahasueshme me atë të vitit të mëparshëm rekord 2021.
“Ne patëm një fillim shumë të hershëm të valës së infeksioneve në vitin 2025 dhe tani duhet të presim dhe të shohim nëse ajo do të qetësohet më shpejt”, theksoi një zëdhënëse e agjencisë.
Që nga fillimi i shtatorit, infeksionet me virusin shumë ngjitës të gripit të shpendëve H5N1 janë zbuluar në 66 ferma shpendësh në të gjithë Gjermaninë, me gati një milion zogj të therur si masë parandaluese.
Përveç kësaj, gati 300 zogj të egër të ngordhur janë gjetur të infektuar me virusin e gripit të shpendëve.
Sipas FLI, gripi i shpendëve preku gjithsej 286 ferma shpendësh, kopshte zoologjike dhe biznese private në vitin 2021.
”Më shumë se dy milionë kafshë ferme u vranë atë vit. Nëse infeksioni vazhdon të përhapet me të njëjtën ritëm, priten numra të ngjashëm deri në fund të vitit”, tha zëdhënësi.
