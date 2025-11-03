Forumi i Paqes në Paris, Rama takim edhe me ‘vëllain’ Alex Soros (FOTOT)

Kryeministri Edi Rama mori pjesë në Forumin e Paqes në Paris, javën e kaluar ndërsa ishte edhe një prej folësve në këtë event.
Organizimi është pasuar nga dreka dhe darka me të pranishmit, përfshirë edhe krerët më të lartë të Francës por edhe vendeve të tjera evropiane si presidenti Emmanuel Macron dhe kancelari gjerman Friedrich Merz.
Por pjesëmarrës në këtë event ka qenë edhe Alexander Soros, djali i George Soros. Ai shoqërohej nga bashkëshortja e tij Huma Abedin.
Alex Soros është takuar edhe me kryeministrin Edi Rama, apo siç ai e quan “vëllai”. Është Sorosi ai që ka shpërndarë disa fotografi nga ky event, ku në një prej tyre shihet Alex Soros me bashkëshorten dhe kryeministri Edi Rama me bashkëshorten Lindën.
