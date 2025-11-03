Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Tirana vazhdon dishesën, humbja e tretë rradhazi
Transmetuar më 03-11-2025, 17:49

TIRANE – Edhe pse skuadra e Tiranës vinte e “krikuar” pas prezantimit të trajenrit të ri Ardian Nuhiu, ata nuk ishin në gjendje të tregonin thuajse asgjë përballë Bylisit të Mirel Josës.

Ndeshja përfundoi me shifrat 0 – 2 për ballshiotët. Pjesa e parë u mbyll me golin e Përgjonit, pas gabimit amatoresk në prapavijën e kryeqytetasve.

Edhe finalizimi i dytë për miqtë demostroi qartë mungesën e përqendrimit nga kampi bardheblu, autogoli i Vera nnë minutën e 71. Pas 10 javësh Superiore, Tirana mban vendin e parafundit në tabelë me 6 pikë, ndërsa Bylsi ngjitet në kuotën e 12 pikë, pozicioni i 6-të përkohësisht.

