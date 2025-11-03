Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gjuha / Language
Konfirmo
KONTAKT
Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Video
KREU
POLITIKË
OPINION
INTERVISTA
KRONIKË
EKONOMI
SOCIALE
KULTURË
MAGAZINË
AJO
AI
TECH
SPORT
Auto
OMG
HOROSKOPI
TË GJITHA KATEGORITË
Të shtëna me armë zjarri në Durrës, plagoset i riu
Transmetuar më 03-11-2025, 17:16

Durrës- Një ngjarje me armë zjarri është regjistruar pasditen e sotme në qytetin e Durrësit, ku një 33-vjeçar ka mbetur i plagosur.

Sipas burimeve, i riu ka marrë një plagë në këmbë dhe ndodhet jashtë rrezikut për jetën. Menjëherë pas sinjalizimit, forcat e policisë kanë mbërritur në vendngjarje dhe kanë nisur hetimet për zbardhjen e plotë të rrethanave.

Aktualisht po punohet për identifikimin dhe kapjen e autorit të dyshuar, ndërsa nuk dihen ende shkaqet e ngjarjes. Viktima nuk ka dhënë detaje për policinë, ndërkohë që mjekët konfirmojnë se gjendja e tij shëndetësore është stabile.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd

TË GJITHA LAJMET E DITËS
Lajmet e fundit
Më të kërkuarat
Të dhënat po ngarkohen...