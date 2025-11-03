Të shtëna me armë zjarri në Durrës, plagoset i riu

Durrës- Një ngjarje me armë zjarri është regjistruar pasditen e sotme në qytetin e Durrësit, ku një 33-vjeçar ka mbetur i plagosur.
Sipas burimeve, i riu ka marrë një plagë në këmbë dhe ndodhet jashtë rrezikut për jetën. Menjëherë pas sinjalizimit, forcat e policisë kanë mbërritur në vendngjarje dhe kanë nisur hetimet për zbardhjen e plotë të rrethanave.
Aktualisht po punohet për identifikimin dhe kapjen e autorit të dyshuar, ndërsa nuk dihen ende shkaqet e ngjarjes. Viktima nuk ka dhënë detaje për policinë, ndërkohë që mjekët konfirmojnë se gjendja e tij shëndetësore është stabile.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd