Gjykata Kushtetuese rrëzon Qeverinë, Presidentin dhe Këshillin Bashkiak. Erion Veliaj mbetet kryetar i bashkisë së Tiranës

Tiranë – Gjykata Kushtetuese ka marrë këtë të hënë vendimin në favor të Erion Veliajt, duke rrëzuar dekretin e Presidentit Bajram Begaj për shpalljen e zgjedhjeve për Bashkinë e Tiranës.
Mësohet se vendimmarrja në trupën e gjyqtarëve ka qenë 5-3 në favor të rrëzimit të vendimit të Qeverisë që shkarkonte kryebashkiakun e Tiranës, pas propozimit që i kishte bërë Këshilli Bashkiak i Tiranës.
Me këtë vendim, anulohet gjithashtu edhe dekreti i Presidentit Bajram Begaj për caktimin e datës së zgjedhjeve në Tiranë.
