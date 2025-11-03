Zbulohet fatura: Ja sa e pagoi PD strategun amerikan të fushatës, Chriss LaCivita

Tiranë- Partia Demokratike ka dorëzuar sot në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve (KQZ) raportin financiar për fushatën e zgjedhjeve të 11 majit, ku zbulohet edhe shuma e paguar për këshilltarin strategjik amerikan Chriss LaCivita.
Sipas dokumenteve të depozituara, PD ka shpenzuar 1 milion euro për angazhimin e LaCivita-s, i njohur si një prej strategëve kryesorë të fushatave të ish-presidentit amerikan Donald Trump.
LaCivita ishte përfshirë në menaxhimin dhe strategjinë e komunikimit të fushatës elektorale të demokratëve, duke dhënë këshillim në fushën e mesazhit politik dhe organizimit elektoral.
Afati për dorëzimin e raporteve financiare për partitë politike skadon sot, më 3 nëntor, dhe dokumentet do të shqyrtohen nga KQZ për verifikimin e shpenzimeve dhe burimeve të financimit.
