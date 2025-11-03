Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gjuha / Language
Konfirmo
KONTAKT
Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Video
KREU
POLITIKË
OPINION
INTERVISTA
KRONIKË
EKONOMI
SOCIALE
KULTURË
MAGAZINË
AJO
AI
TECH
SPORT
Auto
OMG
HOROSKOPI
TË GJITHA KATEGORITË
Zbulohet fatura: Ja sa e pagoi PD strategun amerikan të fushatës, Chriss LaCivita
Transmetuar më 03-11-2025, 14:28

Tiranë- Partia Demokratike ka dorëzuar sot në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve (KQZ) raportin financiar për fushatën e zgjedhjeve të 11 majit, ku zbulohet edhe shuma e paguar për këshilltarin strategjik amerikan Chriss LaCivita.

Sipas dokumenteve të depozituara, PD ka shpenzuar 1 milion euro për angazhimin e LaCivita-s, i njohur si një prej strategëve kryesorë të fushatave të ish-presidentit amerikan Donald Trump.

LaCivita ishte përfshirë në menaxhimin dhe strategjinë e komunikimit të fushatës elektorale të demokratëve, duke dhënë këshillim në fushën e mesazhit politik dhe organizimit elektoral.

Afati për dorëzimin e raporteve financiare për partitë politike skadon sot, më 3 nëntor, dhe dokumentet do të shqyrtohen nga KQZ për verifikimin e shpenzimeve dhe burimeve të financimit.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd

TË GJITHA LAJMET E DITËS
Lajmet e fundit
Më të kërkuarat
Të dhënat po ngarkohen...