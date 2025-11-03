Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
GJKKO jep dënimin për ish-deputetin e PS, Jurgis Çyrbja
Transmetuar më 03-11-2025, 13:45

Tiranë- Gjykata e Posaçme Kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar (GJKKO) ka dhënë sot vendimin për Jurgis Çyrben, duke e dënuar me 3 vite burgim, ndërsa pas përfitimit nga gjykimi i shkurtuar, dënimi i tij reduktohet në 2 vite burg.

Në vendimin e shpallur, GJKKO urdhëroi që Çyrbja të vuajë dënimin në një institucion të sigurisë së zakonshme.

Altin Hajri, i gjykuar në mungesë, u shpall fajtor për korrupsion në zgjedhje dhe tregim të sekretit shtetëror. Ai u dënua me 3 vite burg, të reduktuara në 2 vite pas aplikimit të gjykimit të shkurtuar.

Ahmet Masha dënohet me 2 vite e 6 muaj burg, që reduktohet në 1.8 muaj për shkak të gjykimit të shkurtuar.

Çyrbja akuzohet për korrupsion në zgjedhjet e vitit 2021 dhe tregim të sekretit shtetëror, ndërsa Masha për përkrahje të autorëve të krimit.

