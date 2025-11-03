Myrto Uzuni gabon, sulmuesi i Kombëtares ndalet nga kampioni Hugo Lloris

SHBA – Myrto Uzuni ishte vërtet i pafat në ndeshjen e dytë të fazës finale “play-off” në MLS, përballë Los Angeles FC, ku Austin FC u eliminua dhe i dha fund sezonit.
Në sfidën e dytë të luajtur në Teksas, miqtë gjetën dy herë rrjetën me anë të Son dhe Bouanga në harkun kohor të 4 minutave.
Në të 39-tën minutë, Uzuni kishte shansin e artë për të rihapur sfidën me anë të një 11-metërshi, por ylli i Kombëtares shqiptare u ndal nga ish-kapiteni i Francës, Hugo Lloris.
Sfida përfundoi me rezultatin 1-4, ndërsa Austin u eliminua pas dy humbjeve nga dueli me tre seri.
