Pas Belinda Ballukut, edhe kreu i ARRSH, Gentian Gjyli, paraqitet në SPAK!

3 Nëntor, 2025
Kreu i Autoritetit Rrugor Shqiptar, Gentian Gjyli është paraqitur mëngjesin e sotëm në ambientet e SPAK.
Gjyli është paraqitur i shoqëruar nga avokati mbrojtës, ndërsa pritet që atij t’i komunikohet një akuzë zyrtare.
Ai dyshohet se është përfshirë në çështjen e tunelit të Llogarasë, rast për të cilin ditën e premte iu komunikua akuza zyrtare edhe zv/kryeministres Belinda Balluku.
Pas thirrjes së Ballukut, Prokuroria e Posaçme njoftoi zyrtarisht se zëvendëskryeministrja po akuzohet për veprën penale “Shkelja e barazisë së pjesëmarrësve në tendera apo ankande publike”, lidhur me ndërtimin e tunelit të Llogarasë.
