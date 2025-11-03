Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Pas Belinda Ballukut, edhe kreu i ARRSH, Gentian Gjyli, paraqitet në SPAK!
Transmetuar më 03-11-2025, 09:37

3 Nëntor, 2025

Kreu i Autoritetit Rrugor Shqiptar, Gentian Gjyli është paraqitur mëngjesin e sotëm në ambientet e SPAK.

Gjyli është paraqitur i shoqëruar nga avokati mbrojtës, ndërsa pritet që atij t’i komunikohet një akuzë zyrtare.

Ai dyshohet se është përfshirë në çështjen e tunelit të Llogarasë, rast për të cilin ditën e premte iu komunikua akuza zyrtare edhe zv/kryeministres Belinda Balluku.

Pas thirrjes së Ballukut, Prokuroria e Posaçme njoftoi zyrtarisht se zëvendëskryeministrja po akuzohet për veprën penale “Shkelja e barazisë së pjesëmarrësve në tendera apo ankande publike”, lidhur me ndërtimin e tunelit të Llogarasë.

