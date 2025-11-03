Engert Pëllumbi zgjidhet kryetar i Shoqatës Kombëtare të Gjyqtarëve

TIRANË- Gjyqtari Engert Pëllumbi është zgjedhur kryetar i Shoqatës Kombëtare të Gjyqtarëve. Sipas njoftimit të shoqatës, nënkryetar është zgjedhur Ardit Kuka, ndërsa Valjona Haxhiraj është zgjedhur Sekretare e Shoqatës.
Njoftimi i Plotë:
Shoqata Kombëtare e Gjyqtarëve të Republikës së Shqipërisë, e mbledhur ditën e premte, (31 tetor), mori disa vendime të rëndësishme ne vijim të funksionimit të saj. Asambleja e Përgjithshme e Anëtarëve të Shoqatës, pas konsultimeve, me votë unanime mori vendimet e mëposhtme:
1. Engert Pëllumbi u zgjodh Kryetar i Shoqatës;
2. Ardit Kuka u zgjodh Nënkryetar i Shoqatës;
3. Valjona Haxhiraj u zgjodh Sekretare e Shoqatës;
4. Anëtarë të Këshillit Drejtues të Shoqatës (duke përfshirë Kryetarin dhe Nënkryetarin e saj) u zgjodhën gjyqtarët Engert Pëllumbi, Ardit Kuka, Ina Hoxhaj, Manjola Xhaxho, Ervin Sulaj, Fatri Islamaj, Erjon Bani, Elsa Ulliri dhe Albert Keraj;
5. U vendos pranimi i 14 (katërmbëdhjetë) anëtarëve të rinj në Shoqatë si dhe u bënë disa ndryshime në Statutin e saj.
