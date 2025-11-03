Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gjuha / Language
Konfirmo
KONTAKT
Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Video
KREU
POLITIKË
OPINION
INTERVISTA
KRONIKË
EKONOMI
SOCIALE
KULTURË
MAGAZINË
AJO
AI
TECH
SPORT
Auto
OMG
HOROSKOPI
TË GJITHA KATEGORITË
E trishtë! Gruaja e këngëtarit të njohur , ndërron jetë në ditën e ditëlindjes së tij
Transmetuar më 03-11-2025, 09:18

Gruaja e këngëtarit të njohur grek, Notis Sfakianakis, Keeley, vdiq në ditëlindjen e tij, të dielën, më 2 nëntor.

Lajmi i trishtueshëm u njoftua përmes një postimi nga gazetarja Roula Hamou në Instagram. “E bukura, e sjellshme dhe zemërmirë Keeley Sfakianakis nuk është më me ne që nga dje.

Ajo u largua natën e ditëlindjes së Notis. Ne ishim me fat që e njohëm. Keeley, të dua”, shkroi ajo.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd

TË GJITHA LAJMET E DITËS
Lajmet e fundit
Më të kërkuarat
Të dhënat po ngarkohen...