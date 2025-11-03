E trishtë! Gruaja e këngëtarit të njohur , ndërron jetë në ditën e ditëlindjes së tij

Të dhënat po ngarkohen...
Transmetuar më 03-11-2025, 09:18
Gruaja e këngëtarit të njohur grek, Notis Sfakianakis, Keeley, vdiq në ditëlindjen e tij, të dielën, më 2 nëntor.
Lajmi i trishtueshëm u njoftua përmes një postimi nga gazetarja Roula Hamou në Instagram. “E bukura, e sjellshme dhe zemërmirë Keeley Sfakianakis nuk është më me ne që nga dje.
Ajo u largua natën e ditëlindjes së Notis. Ne ishim me fat që e njohëm. Keeley, të dua”, shkroi ajo.
