Përfundon numërimi i votave të raundit të dytë të votimeve në Maqedoninë e Veriut. Ja si shpëndahen fituesit?

Shkup- Ka përfunduar numërimi i votave të raundit të dytë të zgjedhjeve që u mbajtën një ditë më parë në Maqedoninë e Veriut. 33 komuna ishin në balotazh nga raundi i parë, përfshirë kryeqytetin Shkupin.
Edhe ky raund zgjedhjesh konfirmoi epërsinë e VMRO – DPMNE, partisë së Hristijan Mickocskit, duke fituar 22 komuna, përfshirë Shkupin. Koalicioni shqiptar VLEN ka fituar 4 komuna (Bogovinje, Dibër, Dollneni dhe Tetovën). Në Bogovinje dhe Tetovë, kandidatët e Vlen fituan kandidatëve të AKI-së së Ali Ahmetit. Kjo e fundit fitoi vetëm një komunë, Studeniçanin.
Në Strugë fitoi kandidati i pavarur Mendi Qyra. Një komunë e fitoi Unioni i Romëve, 1 lëvizja Znam.
