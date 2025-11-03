Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gjuha / Language
Konfirmo
KONTAKT
Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Video
KREU
POLITIKË
OPINION
INTERVISTA
KRONIKË
EKONOMI
SOCIALE
KULTURË
MAGAZINË
AJO
AI
TECH
SPORT
Auto
OMG
HOROSKOPI
TË GJITHA KATEGORITË
Përfundon numërimi i votave të raundit të dytë të votimeve në Maqedoninë e Veriut. Ja si shpëndahen fituesit?
Transmetuar më 03-11-2025, 08:05

Shkup- Ka përfunduar numërimi i votave të raundit të dytë të zgjedhjeve që u mbajtën një ditë më parë në Maqedoninë e Veriut. 33 komuna ishin në balotazh nga raundi i parë, përfshirë kryeqytetin Shkupin.

Edhe ky raund zgjedhjesh konfirmoi epërsinë e VMRO – DPMNE, partisë së Hristijan Mickocskit, duke fituar 22 komuna, përfshirë Shkupin. Koalicioni shqiptar VLEN ka fituar 4 komuna (Bogovinje, Dibër, Dollneni dhe Tetovën). Në Bogovinje dhe Tetovë, kandidatët e Vlen fituan kandidatëve të AKI-së së Ali Ahmetit. Kjo e fundit fitoi vetëm një komunë, Studeniçanin.

Në Strugë fitoi kandidati i pavarur Mendi Qyra. Një komunë e fitoi Unioni i Romëve, 1 lëvizja Znam.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd

TË GJITHA LAJMET E DITËS
Lajmet e fundit
Më të kërkuarat
Të dhënat po ngarkohen...