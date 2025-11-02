Bilall Kasami fiton thellë Komunën e Tetovës. Kandidati i BDI pranon humbjen dhe uron rivalin e VLEN-it

Gara zgjedhore në Tetovë ka përfunduar dhe qytetarët kanë dhënë fjalën e tyre përmes votës.
Kandidati i VLEN, Bilall Kasami ka shpallur fitoren përmes rrjetit social Facebook duke falënderuar edhe njëherë qytetarët që i dhanë edhe një mandat tjetër.
Kasami ka fituar me 53.74 % të votave kundrejt Rexhepit me 40.83%.
Rivali i tij Bajram Rexhepi, kandidati i AKI-së, ka uruar Kasami për fitoren e tij dhe i ka uruar punë të mbarë në detyrë.
“Të dashur miq, gara zgjedhore në Tetovë mbaroi. Qytetarët e than fjalën e vet. Unë uroj kundërkandidatin dhe i uroj punë të mbarë. Përgjegjësia për këtë rezultat është krejtësisht e imja dhe e askujt tjetër. Zoti na ndihmoftë” – shkruan Rexhepi.
