Kujdes! Trendi i ri i vjedhjes së makinave!?

Bandat në Evropë po gjejnë vazhdimisht mënyra të reja për të mashtruar drejtuesit dhe për të vjedhur sende, madje edhe vetë automjetet, ndërsa metodat që përdorin bëhen gjithnjë e më të zgjuara.
Vjedhjet e makinave janë një fenomen që rritet me ritme të shpejta, në shumë shtete evropiane, dhe autoritetet paralajmërojnë vazhdimisht shoferët të jenë të vëmendshëm. Metodat e bandave janë përhapur e kanë evoluar; ato nuk kufizohen më vetëm në prishje hyrjesh apo dhunë të thjeshtë.
Një nga taktikat më të fundit dhe më të përhapura që është regjistruar në disa vende evropiane është vendosja e kartmonedhave zakonisht 50 euro mbi xhamin e përparmë të makinave.
Qëllimi i kësaj taktike është të tërheqë vëmendjen e shoferit, ta nxjerrë nga automjeti për të kontrolluar çfarë ka ndodhur ose për të marrë kartmonedhën, duke krijuar kështu rastin ideal për sulm.
Reagimi i shoferit në këtë rast mund të rezultojë fatal. Ndërsa drejtuesi është i shpërqendruar, hajdutët mund të marrin sende me vlerë nga brenda makinës ose, në raste më ekstreme, të hipin vetë në automjet dhe të largohen brenda disa sekondave me makinën si plaçkë.
Si në rastet e tjera të shpërqendrimit të shoferit, edhe këtu mjaftojnë disa sekonda që grabitësit të “godasin” dhe të largohen para se të vihen re.
Madje edhe nëse dikush kupton se kartomonedhat janë të rreme, kjo shpesh nuk mjafton për të parandaluar ngjarjen.
Kjo praktikë është përhapur mjaft në vende si Franca, aq sa edhe autoritetet lokale të policisë kanë nxjerrë udhëzime për mënyrën se si duhet të veprojë një person për të shmangur pasojat më të rënda në një incident të tillë.
