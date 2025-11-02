Bolt ka një rekord që nuk e theu kurrë: sprinteri britanik që e la prapa legjendën e shpejtësisë

London, November 2, 2025 — Usain Bolt mund të jetë i padiskutueshëm si njeriu më i shpejtë ndonjëherë, por ekziston një rekord i jashtëzakonshëm që ai nuk arriti dot ta prekte. Edhe pse mbajtës i rekordeve botërore në 100 metra (9.58 sekonda) dhe 200 metra (19.19 sekonda), të vendosura në Kampionatin Botëror të vitit 2009 në Berlin, ka një pikë ku dikush tjetër ia ka kaluar.
Britaniku Dwain Chambers është atleti i vetëm në histori që ka zbritur nën 10 sekonda në garën 100 metra në tre dekada të ndryshme — vitet ’90, 2000 dhe 2010. Ndërsa Bolt arriti ta thyejë barrierën magjike të 10 sekondave në vitet 2000 dhe 2010, ai nuk e tejkaloi këtë rekord të veçantë të qëndrueshmërisë dhe jetëgjatësisë në nivelet më të larta të atletikës.
Gjatë karrierës së tij legjendare, Bolt u shfaq si një fenomen global: tetë herë kampion olimpik, 11 herë kampion bote, dhe rekorder absolut në atletikë. Performanca e tij revolucionare mbeti e pakonkurrueshme dhe ndihmoi të rimodelohej sporti i sprintit.
Ndërkohë, karriera e Chambers mori një kthesë të vështirë në vitin 2004 pas një pezullimi dyvjeçar për shkelje të rregullave antidoping, periudhë në të cilën ai u përpoq të hynte në NFL dhe më pas në ligën britanike të regbisë. Ai u rikthye në pistë në vitin 2006, duke fituar titullin botëror në sallë në 60 metra në Doha në vitin 2010 dhe duke vazhduar të garonte me sukses deri në tërheqjen e tij në vitin 2017.
Sot, Chambers është një zë i fortë në edukimin e sportistëve për rreziqet e dopingut, duke folur hapur për gabimet e së kaluarës dhe duke u përpjekur të ndikojë pozitivisht në brezat e rinj.
Rekordet e Bolt mbeten monumentale — por historia e atletikës na kujton se ndonjëherë edhe legjendat lënë një rekord të pakrye pas.
