Numërohen mbi 90% e votave në Tetovë, koalicioni VLEN mbizotëron me 54% të votave

Transmetuar më 02-11-2025, 21:19
MAQEDONI E VERIUT- Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve në Maqedoninë e Veriut ka nisur me publikimin e rezultateve të para për Komunën e Tetovës. Me 94.65% e votave të numëruara, Koalicioni Vlen ka shumë gjasa që të fitojë këtë komunë.
Bajram Rexhepi ka marrë: 15.182 vota
Bilall Kasami ka marrë: 20.141 vota
