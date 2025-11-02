Kryebashkiaku humb jetën në një sulm publik gjatë festivalit tradicional në Meksikë

Uruapan, Meksikë — Kryebashkiaku i qytetit të Uruapanit, Carlos Manso, humbi jetën pas një sulmi të armatosur të ndodhur gjatë një eventi kulturor të përkushtuar për nderimin e të ndjerëve. Ngjarja ndodhi teksa qytetarët ishin mbledhur në shesh për ndezjen simbolike të qirinjve.
Sipas autoriteteve, Manso u qëllua menjëherë pas hapjes së ceremonisë, në një moment kur në zonë kishte një numër të madh pjesëmarrësish. Hetimet paraprake nuk përjashtojnë pistën e hakmarrjes, pasi gjatë mandatit të tij kryebashkiaku kishte mbështetur operacione të shumta kundër grupeve kriminale në rajon.
Sulmet ndaj zyrtarëve lokalë në Meksikë janë raportuar të jenë në rritje vitet e fundit, veçanërisht ndaj atyre që refuzojnë bashkëpunimin me rrjete kriminale ose që nxisin reforma për forcimin e rendit dhe sigurisë publike.
Hetimet po vijojnë, ndërkohë që autoritetet janë të fokusuar në identifikimin dhe kapjen e autorëve të ngjarjes, pasi besohet se incidenti lidhet me përplasjet për kontrollin territorial nga grupet kriminale, më shumë sesa me arsye politike.
