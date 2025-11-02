Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Zgjedhjet lokale/ PDK dhe LDK lidhin koalicion për balotazhin në Mitrovicë
Transmetuar më 02-11-2025, 20:29

KOSOVË- Partia Demokratike e Kosovës ka nënshkruar marrëveshje koalicioni me Lidhjen Demokratike të Kosovës për koalicion në Mitrovicë.

Marrëveshja e koalicionit u nënshkrua nga Arian Tahiri kandidat për kryetar nga PDK dhe Gëzim Plakolli ish kandidat i LDK-së për kryetar.

"Qyteti ynë ka nevojë për bashkëpunimin dhe energjinë e çdo qytetari, pavarësisht prejardhjes apo bindjeve politike", shtoi ai.

Veç me LDK-në, PDK ka koalicion edhe me AAK-në, AKR-në dhe KDTP-në karshi Faton Pecit të VV-Guxo.

