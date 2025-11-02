Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Zgjedhjet lokale në RMV, BDI akuza: Pamë blerje masive votash dhe ndërhyrje brutale të shtetit
Transmetuar më 02-11-2025, 19:51

Shkup | 🗓️ 2 Nëntor 2025

Bashkimi Demokratik për Integrim (BDI) ka ngritur akuza të forta për parregullsi në raundin e dytë të zgjedhjeve lokale në Republikën e Maqedonisë së Veriut. Në një konferencë për shtyp nga selia e partisë në Tetovë, zëdhënësi i Aleancës për Integrim Kombëtar (AKI), Arber Ademi, deklaroi se gjatë procesit zgjedhor janë vërejtur shkelje të shumta.

“Pamë blerje masive të votave, asfalt elektoral, betonizim të natës, shfrytëzim të resurseve publike dhe ndërhyrje brutale të shtetit në favor të pushtetit,” u shpreh Ademi.

Sipas tij, këto dukuri e dëmtojnë rëndë procesin demokratik dhe cenojnë besimin e qytetarëve në institucionet e vendit. Ademi gjithashtu falënderoi qytetarët për pjesëmarrjen dhe mërgatën për mbështetjen e tyre të vazhdueshme ndaj proceseve demokratike në RMV.

