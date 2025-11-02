Horoskopi i Paolo Fox për të hënën, 3 nëntor 2025. Parashikimet astrologjike për të 12 shenjat e zodiakut

Të dashur miq të yjeve, e hëna sjell energji të thella dhe kontrastesh. Hëna në Shigjetar ndez pasione dhe ndjeshmëri të forta, ndërsa Venusi kërkon ekuilibër në marrëdhënie.
Do të jetë një ditë me zbulime të brendshme dhe ndryshime të vogla që mund të sjellin kthesa pozitive në jetën tuaj. Ja çfarë parashikojnë yjet për secilën shenjë sipas Paolo Fox.
Dashi
Dita nis me energji të fortë, por edhe me nevojën për të ngadalësuar ritmin. Hëna në Akrep të shtyn të reflektosh mbi ndjenja që i kishe lënë pas dore. Në dashuri mund të ndjesh nevojën për qartësi: mos i shmang emocionet, përballoji me sinqeritet. Në punë, një pengesë e vogël do të të testojë, por do të reagosh me vendosmëri. Pasioni rindezet, por shmang nxitimin dhe padurimin. Këshilla e Paolo Fox: dëgjo zemrën më shumë se nxitimin. Mbrëmja sjell intuita të fuqishme — beso në instinktin tënd.
—
Demi
Do të jesh i mbështjellë nga një magnetizëm i fortë, falë Hënës përballë që zgjon dëshira dhe ëndrra. Në dashuri, mund të jetosh momente të forta, por edhe ndjesi xhelozie — mos ushqe tensione të panevojshme. Në punë, një bashkëpunim do të të sjellë më shumë dobi sesa pret. Mendja e udhëhequr nga Venusi gjen zgjidhje praktike dhe të zgjuara. Në shëndet, shmang teprimin me ushqim dhe përpiqu të pushosh më mirë. Një mesazh i papritur mund të të befasojë. Përqafo emocionet pa frikë — qielli të mbështet në kërkimin e harmonisë së brendshme.
—
Binjakët
Dita do të ketë tone introspektive. Hëna në Akrep zgjon anën tënde më të thellë, atë që shpesh e fsheh pas buzëqeshjes. Në dashuri mund të ndjesh distancë të përkohshme, por mos u shqetëso — është koha për të kuptuar çfarë dëshiron me të vërtetë. Në punë, një ide ose intuitë do të të drejtojë drejt një vendimi të rëndësishëm. Kujdes detajet: mos lër asgjë rastësisht. Shëndeti kërkon ekuilibër, sidomos në pushim. Këshilla e Paolo Fox: prano qetësinë, sepse përgjigjet ndodhen në heshtje.
—
Gaforrja
Qielli i së hënës të mbështjell me ndjesi të ëmbla dhe romantike. Dashuria bëhet sërish protagoniste, me emocione më të sinqerta dhe të thella. Një bisedë e hapur mund të rikthejë harmoninë në marrëdhënie. Në punë, vonesa të vogla mund të të nervozojnë, por ndjeshmëria jote i shndërron tensionet në mirëkuptim. Është moment i mirë për projekte kreative dhe aktivitete artistike. Në shëndet, gjen qetësi pas ditëve me ankth. Hëna favorizon ëndrra me kuptim të thellë — dëgjo zërin e zemrës.
—
Luani
Do të ndjesh një dëshirë të fortë për ndryshim. Sipas Paolo Fox, dita sjell një shtysë të madhe për sfida të reja profesionale. Në punë, mos nënvlerëso një ofertë që duket e parëndësishme — mund të fshehë një mundësi të artë. Në dashuri, nevojitet më shumë diplomaci për të shmangur keqkuptime. Hëna të fton të tregosh ndjeshmëri, jo vetëm forcë. Në shëndet, rikuperon energjinë falë qetësisë mendore. Lësho gjithçka që nuk të shërben më — vetëm kështu do të ndriçosh si Dielli që të udhëheq.
—
Virgjëresha
Një ditë e përsosur për të vendosur rregull dhe për t’u rilindur. Do të jesh më i përqendruar për të zgjidhur çështje të lëna pezull. Në punë, saktësia dhe përkushtimi yt do të shpërblehen, por mos kërko përsosmëri nga të tjerët. Në dashuri, Venusi sjell ëmbëlsi dhe dialog — hape zemrën. Nëse je beqar, një takim i papritur mund të ngjallë ndjenja të reja. Shëndeti përmirësohet, por mos neglizho gjumin. Qielli të fton të ruash ekuilibrin mes arsyes dhe emocioneve: beso në rrugëtimin tënd.
—
Peshorja
Dita merr ngjyra romantike dhe të buta. Parashikimi i Paolo Fox sjell takime, pajtime dhe gjeste dashurie që do të qetësojnë shpirtin. Në punë, intuita do të të ndihmojë të marrësh vendime të drejta, edhe pse duhet pak durim për një çështje të rëndësishme. Mos lejo që dyshimet e të tjerëve të ndikojnë tek ti. Kujdes me stresin dhe lodhjen mendore: gjej pak kohë për relaks, muzikë ose art. Zemra gjen ekuilibrin dhe bashkë me të, kthehet qetësia jote karakteristike.
—
Akrepi
Hëna në shenjën tënde sjell intensitet dhe transformim. Emocione të forta, vendime të guximshme dhe momente që mund të ndryshojnë rrjedhën e ditëve. Në dashuri, mos ki frikë të shfaqësh veten ashtu si je — ata që të duan do të të kuptojnë. Në punë, projektet po ecin drejt konkretizimit, por duhet ende durim. Yjet të nxisin të besosh në fatin tënd. Në shëndet, trupit i duhet ujë dhe qetësi. Është dita e rilindjes sate: dëgjo intuitën, sepse universi flet përmes teje.
—
Shigjetari
Dita hapet me dëshirë për liri dhe aventura. Yjet të shtyjnë të veprosh, por edhe të reflektosh. Në dashuri, një gjest i sinqertë mund të rindezë një marrëdhënie që ishte zbehur. Në punë, mund të marrësh një lajm që do të ndryshojë mënyrën si e sheh situatën. Koha është e përshtatshme për plane udhëtimi ose përvoja të reja. Në shëndet, ndihesh më i gjallë dhe entuziast. Këshilla e Paolo Fox: dëgjo zërin tënd të brendshëm — ai di gjithmonë rrugën e duhur.
—
Bricjapi
Yjet flasin për konkretësi dhe reflektim të brendshëm. Është dita e duhur për të ngadalësuar ritmin dhe për të vëzhguar më me kujdes drejtimin tënd. Në punë, përgjegjësia dhe serioziteti yt do të vlerësohen. Në dashuri, Venusi sjell ndjesi butësie, por duhet të lësh vend për emocionet, jo vetëm për arsyen. Kujdes me shpinën dhe qëndrimin trupor. Është një ditë e mirë për të vendosur rregull në mendime. Një ëndërr mund të të tregojë drejtimin — dëgjo shenjat e fatit.
—
Ujori
Do të ndjesh nevojën për pavarësi dhe autenticitet. Qielli është aktiv, por paksa i paqëndrueshëm. Në dashuri, mund të marrësh një mesazh ose një fjalë që të befasojnë — mos u mbyll, edhe nëse ndihesh i pasigurt. Në punë, idetë e tua janë origjinale dhe do të gjejnë terren për t’u zhvilluar, por kërkohet më shumë organizim. Shëndeti ka nevojë për pushim dhe lëvizje. Hëna të fton të frymëzohesh nga gjërat e vogla të përditshme. Ruaj vizionin tënd — aty qëndron forca jote.
—
Peshqit
Një ditë magjike dhe plot shpirt. Hëna zgjon ndjeshmërinë dhe ëndrrat e tua. Në dashuri, dëshiron afërsi dhe mirëkuptim të thellë. Në punë, ndjeshmëria jote mund të bëhet një armë e fortë nëse e kanalizon me ekuilibër. Kujdes me melankolinë, mos lejo të të marrë me vete. Në shëndet, ndihesh më mirë falë zakoneve të reja ose trajtimeve natyrore. Dita mbyllet me një vizion të thellë — universi flet nëpërmjet ëndrrave të tua, dhe ti, i buti Peshk, di t’i kuptosh më mirë se kushdo. /noa.al
