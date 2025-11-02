Policia e Vlorës, Operacionalja dhe FNSH, kontrolle të befasishme në qytet

Vlorë, — 02.11.2025
Pas ngjarjeve të fundit, Policia e Vlorës, në bashkëpunim me Forcat Operacionale dhe FNSH-në, ka intensifikuar kontrollet në disa pika kryesore të qytetit, me qëllim garantimin e rendit dhe sigurisë për qytetarët.
Kontrollet po përqendrohen kryesisht tek drejtuesit e mjeteve luksoze, personat me precedentë penalë, si dhe ata që dyshohen se qarkullojnë me armë të ftohta ose nën efektin e alkoolit. Përveç këtyre, uniformat blu po kryejnë verifikime për dokumentacionin dhe respektimin e rregullave të qarkullimit rrugor.
Burime nga policia bëjnë me dije se masat do të vazhdojnë edhe në ditët në vijim, në të gjitha akset kryesore të qytetit, me synimin për të parandaluar ngjarje kriminale dhe për të ruajtur qetësinë publike në Vlorë.
