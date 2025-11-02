Kylian Mbappé në formë historike: shënon në tetë ndeshje radhazi dhe i afrohet rekordeve të legjendave të Real Madrid

Spanjë — 02.11.2025
Kylian Mbappé po kalon një formë të jashtëzakonshme këtë sezon, duke shënuar në tetë ndeshje radhazi në LaLiga, një arritje që e vendos pranë rekordeve të legjendave të Real Madrid si Ferenc Puskás dhe Cristiano Ronaldo.
Që nga ndeshja kundër Mallorca, ku dy golat e tij u anuluan, sulmuesi francez ka shënuar 10 gola të tjerë, duke përfshirë dy gola vendimtarë kundër Levantes dhe Valencias, si dhe gola kundër Real Sociedad, Espanyol, Atlético Madrid, Villarreal, Getafe dhe Barcelonës.
Me 18 gola në 14 ndeshje, Mbappé kryeson renditjen e golashënuesve dhe është në rrugën e duhur për të fituar “Këpucën e Artë” për të dytin vit radhazi, pasi sezonin e kaluar e ndau trofeun me Real Madridin.
Sulmuesi i PSG-së nuk po shijon suksesin vetëm individualisht; ai ka treguar bujarinë e tij në fushë duke përfshirë shokët e ekipit dhe duke ftuar zëvendësuesit të bashkohen në festë, si dhe duke kërkuar shpesh pasimin për Vinícius në një ditë të veçantë për brazilianin.
Forma e tij e jashtëzakonshme po e vendos Mbappé mes legjendave të futbollit evropian dhe po ngre pritshmëritë për rekorde të reja në LaLiga dhe Champions League.
