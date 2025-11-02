Operacion i madh antidrogë në Malësinë e Madhe, zbulohen mbi 1 mijë bimë të dyshuara narkotike – dy të ndaluar, një person në kërkim dhe procedim për punonjës të OSHEE

Malësi e Madhe, Shqipëri | 02.11.2025
Policia e Shtetit ka finalizuar një operacion të gjerë në Malësinë e Madhe, duke zbuluar tre ambiente të përshtatura për kultivimin e bimëve të dyshuara narkotike. Gjatë kontrollit, autoritetet sekuestruan 1110 bimë kanabisi dhe rreth 1.8 kilogramë lëndë të tharë, së bashku me pajisje të shumta të përdorura për kultivim artificial.
Operacioni, i koduar “Neonët”, u zhvillua në fshatin Hot, ku policia identifikoi dy banesa dhe një ambient tjetër të shndërruar në laborator për kultivim dhe tharje. Gjatë veprimeve u sekuestruan gjithashtu 300 llamba, 22 aspiratorë, 35 ventilatorë, 11 panele ndriçimi, 22 filtra ajri dhe 217 inverterë.
### Dy të ndaluar, një person në kërkim Në pranga ranë dy shtetas, ndërsa një person tjetër u shpall në kërkim. Të tre dyshohet se kanë bashkëpunuar në aktivitetin e kultivimit, përpunimit dhe përgatitjes së lëndëve për shpërndarje.
Ndërkohë, katër punonjës të OSHEE-së u proceduan penalisht, pasi dyshohet se kanë lejuar lidhje të paligjshme të energjisë elektrike në mjediset e përdorura për kultivim. Dy punonjës të tjerë u referuan më tej për verifikime.
### Vijojnë hetimet Operacioni është pjesë e një fushate më të gjerë për parandalimin e kultivimit në mjedise të mbyllura dhe për goditjen e rrjeteve të strukturuara të shpërndarjes. Policia njoftoi se hetimet vijojnë dhe po punohet për kapjen e personit të shpallur në kërkim.
Autoritetet theksojnë se goditjet kundër aktiviteteve të paligjshme do të intensifikohen, ndërsa provat e mbledhura i janë referuar Prokurorisë për veprime të mëtejshme hetimore.
