Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gjuha / Language
Konfirmo
KONTAKT
Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Video
KREU
POLITIKË
OPINION
INTERVISTA
KRONIKË
EKONOMI
SOCIALE
KULTURË
MAGAZINË
AJO
AI
TECH
SPORT
Auto
OMG
HOROSKOPI
TË GJITHA KATEGORITË
Arbër Hoxha shënon një super gol dhe ngjit Dinamo Zagrebin në krye të renditjes
Transmetuar më 02-11-2025, 17:16

KROACI – Arbër Hoxha ka kalon një formë të shkëlqyer në Kroaci, në skuadrën e Dinamo Zagrebit.

Pas supergolit me Kombëtaren kuqezi, në miqësoren ndaj Jordanisë, sulmuesi ka shënuar një tjetër “perlë”.

Hoxha i dha fitoren 2-1 skuadrës së tij të Dinamos ndaj Rijekës, falë një goli të shënuar në minutën e 84-t, pasi rezultati ishte fiksuar në 1-1.

Pas një lëvizje të bukur në anësore, ai lëshoi një gjuajtje të bukur, e cila u ndal në fundin e rrjetës. Ky gol rezultoi vendimtar, për t’i dhënë fitoren Dinamos, e cila pas javës së 12-të ngjitet në krye të renditjes me 25 pikë.

Për Arbër Hoxhën, ky është goli i tretë në Kroaci për këtë sezon, teksa numëron edhe dy asiste.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd

TË GJITHA LAJMET E DITËS
Lajmet e fundit
Më të kërkuarat
Të dhënat po ngarkohen...