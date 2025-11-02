Protestë e fuqishme në Beograd, prindërit e viktimave të Novi Sadit nisin grevë urie për drejtësi

Beograd, Serbi | 02.11.2025
Prindërit e viktimave të tragjedisë së Novi Sadit kanë nisur një grevë urie përpara Parlamentit të Serbisë, duke kërkuar përgjegjësi dhe drejtësi për humbjen e 16 jetëve. Mes tyre është edhe Diana Hrka, nëna e 17-vjeçarit Stefan Hrka, e cila u pa duke përqafuar mbështetësit teksa filloi protestën, e rrethuar nga studentë dhe qytetarë që i janë bashkuar kauzës së saj.
Hrka ka deklaruar se greva do të vazhdojë deri në plotësimin e tre kërkesave kryesore: hetimi dhe arrestimi i të gjithë personave të dyshuar për shembjen tragjike të çatisë së trenit në Novi Sad, lirimi i studentëve që sipas saj po mbahen padrejtësisht, dhe shpallja e zgjedhjeve nga presidenti serb. Sipas saj, pas një viti kërkimesh, protesta është shndërruar në formën e fundit të betejës së saj për drejtësi.
Nëna e të riut, e cila ka qenë nën presion dhe ka marrë kërcënime gjatë vitit të fundit, thotë se ndjenja e pandëshkueshmërisë dhe mungesa e përgjegjësisë për tragjedinë e ka detyruar të ndërmarrë këtë hap ekstrem. Ajo akuzon autoritetet se nuk kanë vënë askënd përpara drejtësisë, pavarësisht se ngjarja mori jetën e 16 personave.
Grevës së urisë i janë bashkuar mbështetës të shumtë, ndërsa protesta vjen vetëm pak ditë pas një tubimi masiv prej rreth 100,000 qytetarësh në Novi Sad që kërkonin transparencë dhe llogaridhënie. Aktivistët theksojnë se ky akt shënon një fazë të re të përballjes publike me institucionet për të kërkuar të vërtetën dhe përgjegjësi për tragjedinë.
Autoritetet serbe ende nuk kanë dhënë një reagim zyrtar mbi grevën dhe kërkesat e protestuesve, ndërkohë që tensionet sociale në vend vijojnë të rriten.
Dijana Hrka je počela štrajk glađu ispred Skupštine. Nosi majcu na kojoj piše "Mama protiv mašinerije", a sa okupljenim građanima održala je 16 minuta tišine za 16 žrtava pada nadstrešnice. pic.twitter.com/5zIaHQmsen
Dijana Hrka, u majici sa natpisom "Mama protiv mašinerije" za Mašinu govori o započetom štrajku. Ona je ranije danas sprečena da priđe Skupštini gde je planirala da bude tokom svog štrajka glađu. pic.twitter.com/dJLyBbMn1o
