Ekzekutim mafioz në Greqi

Arachova, Greqi | 02.11.2025
Autoritetet greke po hetojnë një ngjarje të rëndë kriminale, ku Giannis Lalas, i njohur në qarqet mediatike si “Kuzhinieri”, është qëlluar për vdekje në Arachova. Lalas ishte më herët i akuzuar për përfshirje në vrasjen e gazetarit Giorgos Karaivaz, por u lirua për mungesë provash.
Sipas burimeve hetimore, ngjarja dyshohet të jetë një atentat i mirëorganizuar dhe lidhet me konfliktet e brendshme të grupeve kriminale në Greqi. Lalas, 41 vjeç, konsiderohej i afërt me strukturat e organizuara dhe ishte identifikuar si krahu i djathtë i një prej figurave kryesore të trafikut të cigareve në vend.
### Si ndodhi atentati
Në momentin e sulmit, Lalas ndodhej në ballkonin e një hoteli në Arachova dhe po përgatitej për të dalë për darkë. Persona të armatosur, të cilët mendohet se kishin ndjekur lëvizjet e tij, kanë hapur zjarr drejt tij nga distancë. Ai humbi jetën në vend si pasojë e plagëve të marra.
Raportet e para tregojnë se autorët kanë përdorur armë automatike dhe janë larguar menjëherë pas ngjarjes. Më pas, në zonën përreth është gjetur një automjet i djegur, që dyshohet se është përdorur nga ekzekutorët.
### Nuk ishte hera e parë
Lalas kishte qenë më herët objekt i një tentative për atentat, në maj të këtij viti, pranë banesës së tij në Ano Liosia, duke ngritur dyshime se ai ishte në shënjestër të një beteje të vazhdueshme mes grupeve kriminale.
Në vendngjarje ndodhen njësi të specializuara të policisë, të cilat kanë sekuestruar prova materiale dhe po kryejnë hetime për identifikimin dhe kapjen e autorëve. Autoria e plotë dhe motivet pritet të zbardhen me përparimin e hetimeve.
Autoritetet kanë nisur verifikimet e plota të kamerave të sigurisë dhe po analizojnë të dhënat e mbledhura në vendngjarje për të rikonstruktuar lëvizjet e atentatorëve.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd