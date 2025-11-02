Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Tragjedi në Alpet italiane! Pesë alpinistë gjermanë humbin jetën nga një ortek, mes tyre edhe një 17-vjeçare
Transmetuar më 02-11-2025, 15:39

Alpet italiane, Itali | 02.11.2025

Një tragjedi e rëndë ka goditur Alpet italiane, ku pesë alpinistë gjermanë kanë humbur jetën pasi u përfshinë nga një ortek dëbore gjatë ngjitjes në majën Cima Vertana, në masivin Ortler, në Tirolin Jugor. Viktimat ishin pjesë e një grupi prej shtatë personash dhe mes tyre ishte edhe një vajzë 17-vjeçare.

Sipas ekipeve të shpëtimit alpin, orteku ra të shtunën, duke varrosur plotësisht tre alpinistë të grupit të parë. Trupat e tyre u gjetën pak pas aksidentit, ndërsa trupat e një babai dhe vajzës së tij 17-vjeçare, të cilët ishin zhdukur, u lokalizuan mëngjesin e së dielës.

Dy alpinistë të grupit tjetër arritën të mbijetonin dhe dhanë alarmin, duke bërë të mundur nisjen e menjëhershme të operacionit të kërkim-shpëtimit. Tragjedia ka ndodhur në një lartësi rreth 3.200 metrash, pak para orës 16:00.

Në vendngjarje u angazhuan ekipe të specializuara të shpëtimit malor, zjarrfikës dhe dy helikopterë, por përpjekjet e tyre nuk mundën të shmangnin humbjet e rënda të jetëve njerëzore. Autoritetet njoftuan se po vijon puna për hetimin e rrethanave të aksidentit dhe për vlerësimin e kushteve të sigurisë në zonë, e cila njihet për terrenin e vështirë dhe rrezikun e ortekëve.

