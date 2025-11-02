Një autogol në minutën e 94-të, i jep Interit tre pikë

ITALI – Interi mundi Veronën 2-1 në ndeshjen e drekës së raundit të dhjetë të Serie A, duke siguruar fitoren e dytë radhazi në ligë dhe duke u afruar me një pikë me liderët e ligës, Napolin, të cilët presin ndeshjen Milan-Romë.
Zikaltrit e thyen barazimin pas pesëmbëdhjetë minutash me një gol të shkëlqyer nga Zielinski, i cili shënoi me volej nga skaji i zonës pas një pasimi brilant nga Calhanoglu pas një goditjeje nga këndi.
Megjithatë, skuadra më pas e uli ndjeshëm ritmin, duke marrë kontrollin e ndeshjes pa u shtyrë përpara me intensitetin e tyre të zakonshëm, dhe në minutën e 40-të pësuan një gol barazimi nga Hellas falë një goditjeje brilante me të djathtën nga Giovane.
Pak para përfundimit të pjesës së parë, Orban gjithashtu iu afrua një kthese sensacionale, duke goditur shtyllën në të djathtë të Sommer.
Në pjesën e dytë, Interi e përmbysi situatën me futjen në lojë të Dumfries, Esposito, Barella dhe Dimarco, por lojtarët e Zanettit qëndruan të vendosur, duke marrë pak rreziqe, pavarësisht presionit të fortë të zikaltërve dhe duke mos u dorëzuar kurrë në kundërsulme.
Pikërisht kur rezultati dukej i sigurt, vendasit i priste një surprizë: krosi i Barellës në kohën shtesë u devijua në rrjetën e tij nga Frese, duke e lënë Montipon të pafuqishëm.
Kështu, Inter, me mjaft fat, i shpëtoi barazimit të parë të sezonit, ndërsa Verona mbeti e bllokuar në zonën e rënies nga kategoria.
