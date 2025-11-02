Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Fotogaleri: Mijëra qytetarë i japin lamtumirën e fundit Fatos Nanos – Morti bashkon Ramën dhe Kurtin
Transmetuar më 02-11-2025, 13:36

Tiranë, 2 nëntor 2025 – Një numër i madh qytetarësh, personalitetesh politike dhe figura publike u bashkuan sot në ceremoninë e lamtumirës për ish-kryeministrin Fatos Nano, liderin historik të Partisë Socialiste të Shqipërisë.

Arkëmorti i Fatos Nanos u shoqërua nga familjarët dhe bashkëshortja e tij, Xhoana Nano, ndërsa në radhët e para u panë Kryeministri Edi Rama dhe Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti, të cilët morën pjesë në nderim të figurës së tij.

Kortezhi përshkoi rrugët e Tiranës nën duartrokitjet dhe homazhet e mijëra qytetarëve që kishin dalë për ta përshëndetur për herë të fundit.

Ceremonia u shoqërua me këngën simbolike të Frank Sinatrës “I Did It My Way”, një zgjedhje që përcolli mesazhin e jetës së tij politike dhe personale.

Në një moment prekës, Xhoana Nano u pa krah Linda Ramës, bashkëshortes së Kryeministrit, gjatë ecjes në kortezh.

Pjesa përfundimtare e ceremonisë zhvillohet në varrezat e Sharrës, ku funerali është privat dhe i rezervuar vetëm për familjarët.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

